Tijdens de trefdag staan ontmoeting, verdieping, bezinning, zang, stilte en gebed centraal.

Prof. Hans Geybels (KU Leuven en voormalig woordvoerder van kardinaal Danneels) geeft om 15 uur een inleiding bij het thema “Wegen van hoop. Op zoek naar de Bron”. Aansluitend diepen de deelnemers via een kringgesprek het thema uit en gaan zij op zoek naar wegen van hoop.



Voor jongeren en plussers is er een dynamisch namiddagprogamma voorzien begeleid door Thomas Willemen van IJD-Antwerpen. Vormelingen kunnen deelnemen aan een creatief moment dat op maat voor hen werd uitgedacht.

Om 18 uur gaat bisschoppelijk vicaris Wim Selderslaghs in de Heilig Hartkerk voor in een eucharistieviering met liederen van Taizé.

Nadien kan men in de ontmoetingsherberg nog even bijpraten bij een kleine maaltijd en een drankje.

Met dit Taizé-gebeuren willen we uitdrukking geven aan onze diepe hoop dat vele wegen naar de Bron leiden, om een warme gemeenschap van mensen te zijn over de verschillen heen.

Welkom aan iedereen !

PRAKTISCH :

Bijdrage in de onkosten: volwassenen = 6 euro , plussers = 4 euro , vormelingen = 2 euro

Voor algemene info, deelname aan trefdag, inschrijving maaltijd:

Leen Redig, 03/289 57 88, leenredig@gmail.com

Liesbeth De Jongh-Philips, 0474/778 401, dejonghphilips@skynet.be

Voor jongeren,plussers, vormelingengroepen: Thomas Willemen , 0486/354 651, thomas.willemen@ijd.be

Digitaal inschrijven volwassenen via: www.heilighartschoten.be/trefdag

Plussers/jongeren/vormelingengroepen via REGI – IJD: www.regi.ijd.be of mail naar thomas.willemen@ijd.be

Let op voor de werken aan de bruggen over het Albertkanaal:

De brug “Van de Azijn” over het Albertkanaal is afgebroken. Om de wijk Deuzeld te bereiken, dient u via de brug van het “Sportpaleis” (vlakbij Ring van Antwerpen) te rijden of via de brug ‘Hoogmolen” (vlakbij Schoten-Centrum – afslag bij firma Desco). Via de Bredabaan, Oude Bareellei en Deuzeldlaan bereikt u vlot de Heilig Hartparochie.