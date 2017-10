* Op dinsdag 31 oktober, aan de vooravond van Allerheiligen, gaat bisschoppelijk vicaris Bart Paepen om 18 uur voor in een plechtige eucharistieviering in de Antwerpse Onze-Lieve-Vrouwekathedraal. Tijdens deze viering ontvangen enkele (jong)volwassenen het sacrament van het vormsel. Er is dan geen eucharistieviering om 16 uur.

* Op woensdag 1 november, hoogfeest van Allerheiligen, gaat bisschoppelijk vicaris Bart Paepen om 10 uur voor in de Hoogmis, in concelebratie met het kapittel van kanunniken. Er zijn die dag ook nog eucharistievieringen om 9 uur en om 12 uur. Er is geen vesper om 17 uur.

* Op donderdag 2 november, Allerzielen, gaat vicaris-generaal Bruno Aerts o.praem., om 18 uur voor in een eucharistieviering, waarin de overleden bisschop Mgr. Jules-Victor Daem en zijn voorgangers, de overleden kanunniken, vicarissen, parochianen, leden van de kapellen en van het kathedraalkoor worden herdacht, in concelebratie met het kapittel. Er is dan geen eucharistieviering om 16 uur.