Wakkergeschud door Franciscus van Assisi

Mieke Bonny staat voor de klas. Franciscus van Assisi is haar nummer 1. Mieke vertelt: 'Jong, knap, rijk, geliefd, trendy, hip... en dan iemand tegen het lijf lopen die je wakkerschudt. Woorden horen die je oproepen om aan de kerk te werken en dan ervaren dat je aan iets groots mag meebouwen. In die opdracht de waarde van eenvoud en delen, schoonheid van de natuur en het belang van communicatie ontdekken.

Anderen meenemen in dat verhaal... eeuwenlang... wereldwijd.

Reden genoeg om Franciscus en zijn gebed op nummer 1 te zetten.'

De onvergetelijke kerkleraar Oscar Romero

Priester Geert Dedecker kiest zonder enige twijfel voor de zalige Oscar Romero: 'Anderhalve maand voor zijn dood werd aartsbisschop Oscar Romero tot eredoctor van de KU Leuven gepromoveerd. Wat hij daar toen zei over de rol van de Kerk, maakt hem voor mij tot een onvergetelijke ‘kerkleraar’: Het gaat om de werkelijke keuze voor de armen, om het binnentreden in hun wereld, om het verkondigen van goed nieuws, om het verschaffen van hoop, om hen op te wekken tot een bevrijdend handelen, hun zaak te verdedigen en hun lot te delen.'

Helemaal ondersteboven door film over Franciscus

Ook parochieassistente Martine Devliegere kiest voor Franciscus: 'Chapeau voor alle heiligen, maar wanneer je naar mijn persoonlijke voorkeur vraagt, dan zeg ik zonder twijfel: Franciscus van Assisi. Ik herinner mij nog de dag waarop ik als 14-jarige met school naar de film van Franco Zeffirelli ging kijken Brother sun, sister moon. Ik was er na afloop helemaal ondersteboven van, tot tranen beroerd, en ik herinner mij dat mijn ouders weken nodig hadden om mij ervan te overtuigen dat al onze bezittingen uitdelen aan de minderbedeelden, geen optie was…

Vanaf dan is de heilige Franciscus mij het grote voorbeeld gebleven.

Zijn gebed Maak mij tot een instrument van uw vrede, dat wij in ons Sint-Jozefskoor zo mooi meerstemming zingen, is mijn favoriete gebed, dat ik steeds bij mij draag!'

Over de grenzen heen met Charles De Foucauld

Charles De Foucauld kan inspiratie geven voor wie op zoek is naar het geluk in haar/zijn leven, vertelt priester Geert Goethals. 'Charles was een zoeker en heeft als bon vivant vele watertjes doorzwommen. Tot hij begon te ervaren dat geluk verbonden is met de vriendschap met Christus. De aanbidding was voor hem dé ontmoeting met de Levende Heer en is mij ook heel dierbaar. Tijdens zijn leven in Noord-Afrika werd hij broeder met de moslims en de Berbers. De vriendschap die hij uitstraalde voor hen daagt mij uit om over grenzen heen, ook over de religies heen, mensen graag te zien en te waarderen.'

Loop naar de pomp met Don Bosco

Voor diaken Henk Sanders is Don Bosco gaandeweg in zijn leven de heilige geworden aan wie hij in bijzonder denkt: 'Zelf leraar en onderwijsmens, begaan met de jeugd of de toekomst van morgen, vind ik mezelf terug in hem en is hij voor mij een voorbeeld. Zijn pedagogische opvattingen kunnen samengevat worden met ‘loop naar de pomp’, of beter: ga naar de stadspomp, want daar zijn de jongeren. Zelf noem ik dit speelplaatspastoraal of een babbeltje aanknopen bij het rondgaan tijdens springuren of blijven hangen tijdens de speeltijd.'

Bewogen en intense zoektocht met Augustinus

Augustinus is mijn favoriete heilige, vertelt Ilse Van Gorp, stafmedewerker op het vicariaat Caritas. 'Ik zie Augustinus als een man met een bewogen en intense zoektocht naar God, die met wegen en omwegen zijn leven in trouw aan zijn geweten probeerde te leiden. Afgebeeld met een brandend hart en bekend om de uitspraak: Bemin, en doe wat je wil. Voor mij steeds opnieuw een appel om vanuit Liefde te leven, te handelen en te ‘zijn’ en van daaruit (kerk)gemeenschap te vormen.'