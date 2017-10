Sofie Grymonprez en Hans Bogaert, 2 jeugdige medewerkers bij IJD Brugge, waren beiden jaren actief in de jeugdbeweging en dragen die rijkdom tot op vandaag mee, ook in hun job.

Sofie was 12 jaar lang actief bij KSA, eerst als gastje bij KSA De Blauwvoet in Koolkerke, later bij KSA Frassati in Brugge. Daar ging ze helemaal op in de activiteiten en rolde vanzelf in het leidersteam. KSA heeft haar op zeer verschillende manieren gevormd: ze leerde er samenwerken, verantwoordelijk zijn, creatieve activiteiten organiseren en… geduldig zijn met bezorgde ouders!

"Leiding geven in een jeugdbeweging geeft je een schat aan competenties die je meeneemt in je latere leven. Ik hou enorm veel van organiseren, samenwerken met mensen, brainstormen en jongeren enthousiasmeren. Dit heb ik te danken aan mijn jaren bij KSA Frassati. Ik kreeg daar de kans om mijn talenten te ontplooien en te groeien als persoon. Een ware leerschool voor het leven!"

Ik studeerde godsdienstwetenschappen in Leuven en heb altijd een groot hart gehad voor jeugdwerk. IJD is de gedroomde samensmelting van deze twee!

Hans was al op zesjarige leeftijd bij de jongensscouts Savio in Sint-Andries Brugge en werd er op zijn 18de leider. Later groeide hij door naar de functie van groepsleiding bij scouts Jin Brugse Vrije. Daarnaast heeft hij ook een jaar de werking van scouts Akabe Brugge ondersteund, een jeugdvereniging voor jongeren met een beperking.

"Na mijn vrijwillige inzet bij de scouts kon ik professioneel aan de slag bij IJD Brugge. De sportieve ingesteldheid heb ik behouden door zo vaak mogelijk met de fiets van Brugge naar Groenhove in Torhout te rijden. Ook het avontuur en padvindergehalte is niet volledig naar de achtergrond verdwenen. Als gelovige bewandel je immers geen platgetreden paden en ben je blijvend op zoek. Vanuit IJD nodigen we dan ook jongeren uit om verder de christelijke boodschap te verkennen en te gebruiken als een betrouwbaar kompas wanneer ze zelf op weg gaan."