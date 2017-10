Bijbelse gastvrijheid vertaalt zich in zorg voor vluchtelingen. Vanuit die overtuiging zette Luk De Geest zich onvermoeibaar in voor de opvang van vluchtelingen in onze geloofsgemeenschappen. Recent nog bij de vluchtelingencrisis door de oorlog in Syrië. Dat een Syrische band tijdens het dankfeest voor muziek zorgde, was dan ook geen toeval. De vier groepsleden van de band WAJD - ‘alomvattende liefde’ – vluchtten in 2013 naar Europa, vonden elkaar terug in ons land en namen opnieuw de muziekinstrumenten ter hand. Twee van hen, Tammam Al-Rammadan en Tarek Al Sayed, speelden tijdens het dankfeest op fluit en gitaar enkele prachtige weemoedige stukken, gebaseerd op soefimuziek uit Aleppo.

Ze beschouwen hun muziek als een tegengif voor het oorlogsgeweld.