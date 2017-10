Onderaan dit artikel kan je de foto's bekijken van deze dag.

Bisschop Van Looy over missie en Zuid-Korea

De dag begon met het vehaal van de bisschop die zelf twintig jaar missionaris was in Zuid-Korea. De Kerk is missionair. Ze doet niet alleen aan missie. Ze is missie. Wat betekent dat vandaag, ook hier bij ons? Hoe stellen wij 'missionarissen' - en volgens paus Franciscus zijn alle gedoopten 'leerling-missionarissen' - het geloof aanwezig?

Hoe trekken we, zoals Franciscus vraagt, naar buiten? Hoe maken we de Kerk zichtbaar?

Missie is volgens de bisschop niet een terugkeren naar het verleden. Het is ook niet ons tevreden stellen met passief geld doneren. Dan worden we als mensen die lang bedlegerig zijn geweest. De spieren verliezen hun kacht.

Missie is actief aanwezig zijn in de samenleving en getuigen in woord en daad van het evangelie.

Op deze dag van de Wereldkerk verwijst de bisschop naar een recente statisiek van het Vaticaan over de aanwezigheid van de katholieke kerk in de wereld. Bekijk hieronder het filmpje met de cijfers. Lees hier het dossier