Aartsbisschop Augustine Kasujja, de apostolische nuntius in ons land (en in het groothertogdom Luxemburg) sedert november 2016, is vrijdagmorgen ontvangen in het bisschopshuis in Gent voor een ontmoeting met de medewerkers van bisschop Luc Van Looy.

Mgr. Augustine Kasujja (° 1946, Uganda), titulair aartsbisschop van Cesarea in Numidië, was voorheen werkzaam als nuntius in Nigeria. Het is de eerste keer dat een Afrikaanse Vaticaanse diplomaat nuntius werd in ons land. Opmerkelijk is bovendien dat mgr. Kasujja in 1998 als allereerste Afrikaanse prelaat ooit door paus Johannes Paulus II tot nuntius in Algerije en Tunesië werd benoemd. Lees hier meer over mgr Kasujja

Allereerst ontmoette de nuntius de leden van de bisschopsraad. De bisschop lichtte de situatie van de Kerk in zijn bisdom toe. De verantwoordelijken van de verschillende sectoren vertelden over de belangrijkste ontwikkelingen, kansen en uitdagingen: de reorganisatie van de parochies, het belang van vorming en opleiding, de uitdaging van de jongerenpastoraal, de (her)bestemming van kerkgebouwen, het belang van erfgoed via CRKC, onderwijs, diaconie en caritas, religieus leven.

De nuntius luisterde geïnteresseerd, vroeg bijkomende inlichtingen en ging in gesprek. Hij vertelde over zijn ontmoeting met paus Franciscus in september: De paus is zich zeer bewust van de moeilijkheden en uitdagingen die de Kerk vandaag ontmoet in de bisdommen in West-Europa.

Paus Franciscus blijft ons aanmoedigen om hoopvol deze uitdagingen tegemoet te gaan. We moeten ze onder ogen durven zien, bewust ook van het feit dat de Katholieke Kerk werkelijk iets unieks te bieden heeft.

Op de middag was er een aangename ontmoeting met de ruimere groep medewerkers.

In de persoon van de apostolische nuntius die gewerkt heeft in verschillende en soms moeilijke contexten, waaronder Algerije, kwam de Wereldkerk het Gentse bisschopshuis binnengewandeld. Ook dat relativeert onze eigen zorgen en plaatst ze in een ruimer perspectief ...

Na de middag bezochten de bisschop en de nuntius De Tinten, een opvangcentrum dat gevestigd is in het Sint-Baafshuis en dat hulp biedt aan vluchtelingen, asielzoekers en mensen zonder wettig verblijf. Het verblijf van de nuntius in Gent eindigde met een bezoek aan de Sint-Baafskathedraal en aan het Lam Godsretabel.