Het afgelopen jaar vierde het bisdom Hasselt op vele wijzen zijn vijftigjarig bestaan: met onder meer een boek, een priesterdag en vijftien dekenale bezoeken van de bisschop. Gisteren kende dat feestjaar haar apotheose tijdens de afsluitende viering. In de Sint-Quintinuskathedraal verzamelden 750 gelovigen om samen, in aanwezigheid van kardinaal Jozef De Kesel, te vieren.

Bij afsluiten hoort een terugblik. Tijdens het voorbije jubileumjaar ontmoette de bisschop duizenden mensen in onder meer ziekenhuizen, scholen, armenverenigingen en jeugdbewegingen. De vlaggendragers tijdens de Kroningsfeesten en Virga Jessefeesten brachten samen met de getuigen van de dekenale bezoeken een krachtige getuigenis.

Wat is geloof zonder vrijheid?

De samenleving waarin het bisdom Hasselt het levenslicht zag, verschilt sterk van die van vandaag. Dat greep kardinaal De Kesel aan in zijn boodschap aan de aanwezigen: Er is een ding dat we moeten koesteren: de vrijheid, een van de grootste troeven van onze moderne cultuur, gestoeld op respect voor de anderen. Want wat is geloof zonder vrijheid? Velen denken dat moderne cultuur en religie niet compatibel zijn, ze zien enkel maar geboden en verboden. Voor velen kan godsdienst dus geen betekenis hebben op het publieke forum. Daar moeten we ons werkelijk tegen verzetten. We hebben immers een opdracht in de wereld. Zonder fraterniteit is vrijheid leeg. We willen geen samenleving waarin het ieder voor zich is.

Het is daar dat religieuze tradities een enorme betekenis hebben, in een interreligieus en oecumenisch verband.

Mgr. Hoogmartens kijkt met eenzelfde blik naar dit jubileum. We willen ons als bisdom geplaatst weten in de lange geschiedenis die aan ons voorafging en we willen tegelijk onze roeping in de samenleving vandaag beter aanvoelen. De tijd waarin we leven verplicht ons tot herbronning, zo kan het evangelie een nieuwe maatschappelijke betekenis krijgen.

'Je bent bemind, je bent geroepen'

Het afsluiten van het jubileumjaar betekent echter geen einde. Het luidde immers de start in van het nieuwe werkjaar, waarin het jaarthema 'Je bent bemind, je bent geroepen' impulsen wil geven voor de toekomst. We verlangen om meer dienstbare mensen te worden, legde mgr. Hoogmartens uit. Laten we als gelovige mensen daarom meer Gods Woord beluisteren. Laten we leren in de diepte naar elkaar te luisteren, zoals in ons jaarthema wordt voorgesteld in luisterrondes.

En laten we mensen in armoede ook benaderen als een werkelijk appel van Godswege.

Het is niet toevallig dat de slotviering op 26 oktober plaatsvond. Net twintig jaar geleden werd monseigneur Patrick Hoogmartens tot bisschop gewijd. Eerst tot bisschop-coadjutor van Hasselt, hulpbisschop met recht van opvolging, en op 25 oktober 2004, na het ontslag van mgr. Paul Schruers, tot derde bisschop van Hasselt. Ook dat jubileum ging niet onopgemerkt voorbij.

Gisteren kwamen de Vlaamse bisschoppen samen tot de conclusie dat bisschoppen de gelukkigste mensen moeten zijn, vertelde mgr. Hoogmartens in zijn dankwoord. Mensen bij de Heer brengen is de allermooiste opdracht.

​Het Avondlied, uit de wereld van de jeugdbewegingen, besloot de viering. En zoals het echte Limburgers betaamt werd de avond afgesloten met taart.