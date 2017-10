In zijn apostolische brief aan het einde van het Jaar van de Barmhartigheid schreef paus Franciscus: Het zou goed zijn mocht de gemeenschap op een zondag door het (liturgische) jaar haar engagement voor de verspreiding, kennis en verdieping van de Heilige Schrift vernieuwen: een zondag helemaal gewijd aan het Woord van God om de onuitputtelijke rijkdom te vatten die voortkomt uit de voortdurende dialoog tussen God en zijn volk. (Brief Misericordia et Misera, nr. 7)

De bisschoppen van ons land suggereren aan alle parochies of pastorale eenheden om een gemeenschapscatechese aan te bieden op de eerste zondag van de advent (3 december 2017). Het thema is dan ook de advent en/of het Marcusevangelie. In de zondagsliturgie begint dan het B-jaar met het Marcusevangelie.

Op de websites van de Interdiocesnae Commissie voor Catechese (ICC) en Interdiocesane Commissie voor Liturgie (ICL) worden enkele keuzemogelijkheden als suggestie aangeboden voor zo een catechesemoment. Er wordt ook kan een apart programma aangeboden op kindermaat.