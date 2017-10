Inhoudstafel

Inleiding over Godly Play

Een eerste bijeenkomst

Verhaal 1: De cirkel van het kerkelijk jaar

Verhaal 2: De Bijbel

Verhaal 3: De boeken van de Bijbel

Verhaal 4: De heilige Familie

Verhaal 5: De schepping

Verhaal 6: De ark en de vloed

Verhaal 7: De grote familie

Verhaal 8: De uittocht

Verhaal 9: De tien beste wegen

Verhaal 10: De ark en de tent

Verhaal 11: De ark en de tempel

Verhaal 12: De ballingschap en de terugkeer

Verhaal 13: De profeten

Verhaal 14: De profeet Jona

Addendum: Over basisliteratuur en het spiraalcurriculum

Oorspronkelijke titel

Jerome W. Berryman, The Complete Guide to Godly Play, Volume 2, Revised and Expanded. An imaginative method for nurturing the spiritual lives of children, New York, Church Publishing, 2017.

Consulting editors: Cheryl V. Minor & Rosemary Beales

Vertaling

Interdiocesane Dienst voor Gezinspastoraal vzw,

in samenwerking met Joke Guns, de Vereniging Godly Play Vlaanderen en de Vereniging Godly Play Nederland.

Bestelinformatie

Het boek kan vanaf 15 oktober 2017 aangekocht worden:

