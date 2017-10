IJD - Jongerenpastoraal Vlaanderen, Jokri Waasland en Jokri Lokeren sloegen de handen in elkaar voor een geslaagde dag met toneel, diverse workshops voor jong en nog jonger, en een spannend stadsspel. Met een sfeervol gebedsmoment in de mooie neogotische Onze-Lieve-Vrouw-Bijstandskerk sloten we de het actieve deel van dag biddend af. Daarna vonden nog massa’s appelmoes, puree en worst hun weg naar 140 hongerige magen. En, dank u, sinterklaasje, voor het vieruurtje.

Tekst: Christof Bouweraerts (Jokri Waasland), Foto's: Barbara De Ceuster en Isolde Ruelens