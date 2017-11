Als pastoor en provinciaal was André Claessens zowel herder als bestuurder. Speelde hij de voorbije achttien jaar een thuismatch in Ekeren, waar hij opgroeide, dan volgt vanaf januari de terugmatch in Rome. De congregatie gaf me de kans om dienstbaar te zijn in deze parochies, nu heeft ze me elders nodig.

De pas gerestaureerde Sint-Laurentiuskerk in Ekeren heeft met haar driehoekige vorm meer weg van een uit de kluiten gewassen stenen tent. Het geïsoleerde dak, de ventilatoren die de warme lucht terug naar beneden blazen, de isolerende verf en ledverlichting getuigen dat gerechtigheid en heelheid van de schepping pastoor André na aan het hart liggen en trots is op het geleverde werk. Ik trad in om me te engageren in het Zuiden, liefst in Brazilië. Het werd Congo, blikt hij terug.

U werd verkozen tot eerste assistent van de nieuwe generaal-overste. Wat zal uw taak zijn in het generale bestuur in Rome?

André Claessens • We zijn een jonge ploeg van vier assistenten: een Australiër, een Indonesiër, een Braziliaan en ikzelf, met mijn 67 lentes de oudste. Als eerste assistent vervang ik desgevallend de generaal-overste, een dynamische man van 47. Voor het eerst komt die uit het Zuiden, meer bepaald uit Guatemala. Dat is goed nieuws, omdat het zwaartepunt van onze congregatie in het zuidelijk halfrond ligt. Indonesië, ofschoon een overwegend islamitisch land, is onze grootste provincie met meer dan driehonderd confraters en meer dan honderd jonge mensen in vorming.