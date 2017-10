Willen mensen niet liever hun levensverhaal kwijt?

Hilde Ingels • Eigenlijk niet. Het contact verloopt meestal via een verpleegkundige van de thuiszorgdienst Palliatieve Zorg Gent-Eeklo. Zij zijn de eerste vertrouwenspersoon en weten wat we willen. We gaan twee keer langs, voor het interview en om het boekje af te geven. In het gesprek ga ik vrij snel naar de kern.

Ik vraag naar hun ziekteproces: of dat de relatie met hun naasten heeft beïnvloed, hoe ze kijken naar sterven en de dood…

Mensen hebben daar echt deugd aan. Vaak voel ik me intermediair om een gesprek tussen die persoon en zoon, dochter of partner op gang te brengen. De sector die met rouw en rouwverwerking te maken heeft, doet dat meestal na het overlijden. We doen dat voordien. We anticiperen op de dood.

Hoe kwam u daartoe?

Hilde Ingels • Hoewel het al mijn hele leven in me zit, zocht ik dit project niet. Het groeide haast als vanzelf. In Isabelle vond ik de ideale compagnon om in woord en beeld aan de slag te gaan.

Loert het gevaar niet om de hoek dat u op automatische piloot gaat werken?

Hilde Ingels • Die vraag stelde ik me ook al. We doen tien gesprekken op een jaar. Zelf ervaar ik dat ook niet zo, want elk gesprek is anders. Ik leer daar veel uit. Ik ben mij er ook van bewust dat iemand zijn of haar verhaal kan kleuren. Als er iets delicaats wordt gezegd, dan benoem ik dat en vraag ik of ze dat aspect in het verhaal willen. Ofwel worden die passages eruit gelaten, ofwel worden ze zodanig benoemd dat ze geen probleem vormen. Dat is ook veel intiemer dan een rouwprentje.

Toch merk ik weinig rancune, conflict of spanning in de verhalen.

De mensen lezen het ook altijd na. Soms overlijdt iemand kort na het gesprek en dan geven we het boekje aan de nabestaanden. Dan komt het echt tot een rouwtherapeutisch gesprek, want er is zoveel te vertellen over de overledene.