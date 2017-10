Veel van uw personages staan vaak op een ‘wending’. Hoe komt dat?



Vonne van der Meer • Ik ben altijd al gericht geweest op het zoeken naar het moment dat er iets begint te dagen bij iemand. Er moet altijd dat gebeuren waardoor iemand anders tegen zijn of haar leven aan gaat kijken. Ik heb niet zo’n statisch beeld van mensen.

U komt niet uit een religieus nest?



Vonne van der Meer • Mijn moeder was katholiek, maar hield rond haar achttiende ermee op. Mijn vader was gereformeerd en raakte in zijn studententijd van zijn geloof af. Zijn moeder bleef tot haar dood zeer gelovig. Daar sprak hij met respect over. Hij had ook geen slechte herinnering aan de kerkgang. Mijn moeder wel. Zij legde haast alles waarover ze ontevreden was bij de kerk. Vooral met de ‘bangmakerij’ had ze het moeilijk, het vele gedreig met de hel en de zonde.



Uw ouders gingen van het geloof af, maar u kwam het weer op het spoor.



Vonne van der Meer • Mijn gereformeerde grootmoeder las me, toen ze een week op me paste, de kinderbijbel voor. Dat hakte erin. Ik was vijf. Het duurde nog 35 jaar alvorens die belangstelling opflakkerde. Toen ik eind de dertig was en mijn vader ziek was, ging ik steeds vaker bidden en naar een rite zoeken. Op mijn slaapkamer had ik een tafeltje gezet, met een kaars en een bijbel. Soms ging ik daar aanzitten, maar ik kende geen gebeden. Het was allemaal heel zoekend. In een krant zocht ik eerst naar artikels over geloof. Ik dacht: „Misschien moet ik dat toch serieus nemen.” Zo ging ik het geloof in. Toen studeerde ik twee jaar theologie. Ik merkte ook dat ik op vakantie wel naar de kerk wilde en durfde, maar thuis niet. Dat duurde nog een jaar. Toen bleek er in onze straat een kerk met een goede priester te zijn. Een nuchter iemand, die ook in Afrika had gewerkt. Geen mooiweerspeler.

Hoe reageerde uw omgeving?



Vonne van der Meer • Met opgetrokken wenkbrauwen. Sommigen, vaak zij die als adolescent met het geloof gebroken hadden, waren erg teleurgesteld. Ze vonden dat ik als schrijfster en als vrouw ook een soort voorbeeldfunctie had. Zij die van je houden, willen erover praten, maar dat kan enkel als er oprechte nieuwsgierigheid is. Die was er maar bij een enkeling. Een bekering is niet iets waarbij je plotseling in een groef zit en de rails maar één kant op leiden. Je moet je elke dag opnieuw instellen.

Aan gemoraliseer doet u niet?



Vonne van der Meer • Ik duik veeleer in het geweten van de mensen, erop gericht de lezer erbij te betrekken. Dan ben je toch al niet moralistisch. Als ik me inleef in iemands gewetensnood, dan ga ik er niet naast staan en het afkeuren, tenzij die persoon dat zelf doet. Ernaast gaan staan, is het opgeheven vingertje.

U gaat evenmin heikele thema’s zoals kindermisbruik uit de weg.



Vonne van der Meer • Dat heeft ook te maken met katholiek worden op oudere leeftijd. Mijn vader zei: „Het enige waarvoor ik bang ben, is dat je teleurgesteld zult worden in de mensen, in de dienaren van de Kerk.” Sta ik tegenover een priester, dan ben ik me ten volle ervan bewust dat hij een feilbare mens is.

Staat ons geloof ook op een keerpunt?



Vonne van der Meer • De tijd van glorie en vanzelfsprekendheid ligt al lang achter ons. Misschien is dat niet zo erg. Mensen die nu naar die kerk gaan, zijn ermee verbonden. Het zal een heel andere Kerk zijn, maar wat de nieuwe vorm zal zijn, dat weet ik ook niet.

Vonne van der Meer, Brood, zout, wijn,

Atlas Contact, Amsterdam, 2017, 192 blz., 19,99 euro, ISBN 978 90 2545 070 0.