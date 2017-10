Hoe word je echter een toppianist?

Liebrecht Vanbeckevoort • Door de passie voor muziek centraal te stellen. Ik vervolmaakte me in Brussel, in München en in Boston in de Verenigde Staten. Een toppianist is dan ook eerst en vooral een vakman die zijn stiel door en door kent. Ik wil mijn instrument tot in de puntjes beheersen.

Timmerman of pianist is in die optiek eigenlijk hetzelfde.

Het gaat erom wat je doet met je talenten.

Net zoals in de parabel uit het evangelie wil ik het maximum uit mijn talenten halen. Mensen komen naar BOZAR om mij te horen en zijn bereid een toegangsticket te kopen. Het is mijn voorrecht hen een geweldige avond te bezorgen.

Kunt u zichzelf en uw manier van leven vergelijken met een topsporter, die op zijn beurt zijn hele bestaan in dienst stelt van één doel?

Liebrecht Vanbeckevoort • Pianospelen op het hoogste niveau vereist alleszins een maximale inzet en succes kun je slechts bereiken door discipline, gedegen coaching en het in balans houden van je beroeps- en je privéleven. Tot daar de gelijkenissen met sporters, maar wij zijn bezig met kunst. Muziek stijgt uit boven het hier en nu.

Is muziek dan religieus van nature?

Liebrecht Vanbeckevoort • Muziek beluisteren is een spirituele ervaring. Ik ben niet gehecht aan bepaalde kerkelijke rituelen, wel aan de christelijke waarden en normen, die ik wil doorgeven aan onze vier kinderen. Dat wil ik ook laten doorschemeren in mijn werk als artiest.

Ik wil met het publiek delen wat de muziek met mij doet. Een concert kan echt levens veranderen, want de luisteraar vertoeft twee uur lang in een geestelijke wereld. In die zin is spelen en beluisteren van muziek een religieuze ervaring. Muziek heeft een transcendent karakter, het overstijgt ons en we kunnen het vaak niet ten volle vatten.

Het is zoals de wind. Die zie je niet, maar je voelt hem. Zo ervaar ik ook God.

Ik voel zijn aanwezigheid ook in muziek.

Veel muziek is geestelijk geladen, zeker de werken van Bach, maar ook Mendelssohn en Beethoven.

In uw repertoire zit opmerkelijk veel pianomuziek uit de eerste helft van de negentiende eeuw. Waarom?

Liebrecht Vanbeckevoort • De jaren tussen 1810 en 1850 waren een gouden tijd, want toen kreeg de piano immers zijn definitieve gestalte als een instrument dat tegelijk zacht en sterk kan spelen. De klavierspeler kreeg heel wat meer expressiemogelijkheden en dat blijkt ook uit de werken die toen werden geschreven.

Componisten als Schubert en Chopin spreken daarom nog steeds tot het hart. Naar Beethoven luisteren loutert me. In zijn muziek ervaar ik een diepmenselijke zowel als een geestelijke dimensie. Dat heb ik minder bij componisten uit de twintigste eeuw, ook al betreft het meesters in hun vak.

Rachmaninov schreef zijn derde pianoconcerto weliswaar in 1909, maar toen was hij nog echt een componist van de negentiende eeuw. Zijn werk is doorspekt met emotionele melodieën en harmonieën. Vanuit die beleving van muziek geloof ik dat, als de mens zijn geestelijke vermogens aanwendt om in het aardse het transcendente te ervaren, hij moeilijk kan kiezen voor het atheïsme.

Voor mij is muziek dan ook een wegwijzer naar God. In God geloven zowel als Hem mogen ervaren, maakt alles zo veel persoonlijker en geeft alles zin.

Op 26 november treedt Liebrecht Vanbeckevoort op in BOZAR in Brussel. Meer op www.liebrechtvanbeckevoort.be.