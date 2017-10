Zelfverklaarde voedingsgoeroes durven wel eens te beweren dat brood slecht voor ons is. Het zou een dikmaker zijn, die u beter aan de kant kunt schuiven. Onzin natuurlijk. Onze rijkelijke levensstijl is de boosdoener, niet het geurige en knapperige brood dat al duizenden jaren behoort tot het basisvoedsel van de mensheid.

Brood in de Bijbel

Naar verluidt staat het woord ‘brood’ honderden keren in de Bijbel vermeld. Vreemd is dat niet, want zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament speelt brood een belangrijke rol. Al in Genesis lezen we hoe Abraham zijn vrouw Sara vraagt brood te bakken voor drie reizigers die onverwachts langskomen. En in Deuteronomium schrijft Mozes in zijn wet: „Een handmolen of een bovenste molensteen mag men niet in pand nemen, want dan neemt men het leven zelf in pand.” Anders gezegd: wat mensen nodig hebben om bloem te malen, dat mag niemand hen afpakken.

Brood is leven.

Niet voor niets bidden we in het Onzevader: Geef ons heden ons dagelijks brood. Zonder brood lukt het niet. Natuurlijk gaat het daarbij niet uitsluitend letterlijk over brood. We vragen God om alles wat we nodig hebben. In de Bergrede stelde Jezus ons alvast gerust: Vraag je dus niet bezorgd af: Wat zullen we eten? Wat zullen we drinken? Jullie hemelse Vader weet wel dat je dat allemaal nodig hebt.

Noodzaak

Blijft het dan bij eten en drinken? Natuurlijk niet. Het brood uit het Onzevader verwijst ook naar geestelijk voedsel. Naar geloof, liefde, vriendschap, hoop, vertrouwen.

Naar alles wat we nodig hebben om echt mens te zijn.

Redenen genoeg dus om een bijzonder nummer van Kerk & Leven te maken, dat integraal aan brood is gewijd. Letterlijk en figuurlijk. We dompelen u onder in de wondere wereld van het brood, door u mee te nemen naar broodculturen uit verre landen. We vragen ons af of de warme bakker nog wel een toekomst heeft. We brengen u het verhaal van een der laatste ambachtelijke molenaars.

Voorts hebben we oog voor mensen die moeite hebben om elke dag brood op de plank te krijgen.

Daartoe nemen we u mee naar de tentoonstelling Tegenwind. Armoede in België sinds 1800 en vertellen we u over Joseph Wresinski, de stichter van ATD Vierde Wereld. Wat een contrast met de steenrijke koningin Victoria, die ondanks haar weelde ondervond hoe broodnodig vriendschap is. Dat verhaal vindt u in onze filmbespreking.

In onze Klapstoel ontdekt u hoe schrijfster Vonne Van der Meer over brood schrijft en haar geloof terugvond. Als ik op zondag naar de kerk ga, geeft de rite me rust. Ik kan me dan concentreren op de preek of op wat er zich afspeelt in mijn innerlijke, zegt ze daarover. Van spiritueel voedsel gesproken.

Geestelijk brood

Natuurlijk kan ook het brood van de eucharistie niet ontbreken.

Waar komt onze communie eigenlijk vandaan?

We trekken een volledige bladzijde uit om dat uit te leggen. Zo krijgt u deze week een catechesemomentje cadeau.

We hadden nog veel meer over brood kunnen schrijven. Ons leven zit vol brood, in alle betekenissen. Ga maar na hoeveel uitdrukkingen met brood de Nederlandse taal kent. We sparen ons het brood uit de mond, we werken om den brode, we krijgen iets op ons brood of we zien ergens geen brood in. Brood is het ultieme symbool voor al onze materiële en geestelijke behoeften, voor leven en overleven.

Geniet dus van dit nummer, of moeten we zeggen: smul ervan? En wat als u deze Kerk & Leven helemaal uit hebt? Dan doen we u graag een suggestie. Geef dit exemplaar eens cadeau aan uw bakker. Zo bedankt u hem voor uw dagelijkse brood, terwijl hij er een mooie portie geestelijk brood aan overhoudt.