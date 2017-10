2. Credo (1968) – Mijlpaal

Credo. Ik geloof. Dit werk voor koor, orkest en piano is een mijlpaal. Het markeert het begin van Pärts religieuze overgave, maar ook van het geloof in eigen kunnen. De componist zweert hiermee ook de afstandelijke, ingewikkelde muziek af en slaat het pad in dat jaren later leidt tot een drastische vereenvoudiging. Ook Credo is niet altijd easy listening, maar je hoort Pärt rondtasten naar zijn eigen muzikale taal. Soms bij klaarlichte dag, soms in het donker.

Tijdens de première van Credo lopen de emoties dermate op dat meteen erna een protestmars van de Esten tegen de Russische onderdrukking wordt gevormd. De beroemde dirigent Neeme Järvi wordt daags erna verbannen naar het Westen. Arvo Pärt krijgt een nog zwaardere straf: zijn muziek mag nergens meer worden gespeeld.