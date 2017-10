Het was de Beroepsvereniging Zorgpastores die mgr. Luc Van Looy, bisschop van Gent, en voorzitter van Caritas Europa en binnen de bisschoppenconferentie referent voor Caritas, uitnodigde voor een bezoek aan het AZ Sint-Rembert in het West-Vlaamse Torhout. Aanleiding was de Dag van de Spirituele Zorg (15 oktober). Els Margodt, ziekenhuispastor in Sint-Rembert, was erbij.

We maakten bisschop Luc Van Looy meteen duidelijk dat pastoraal een opdracht is van alle medewerkers in het ziekenhuis, legt Els Margodt uit. We zijn langsgeweest in de kapel, in de Siem (een ruimte voor palliatieve patiënten en hun familie), op het oncologisch dagziekenhuis en bij een patiënt op chirurgie. Ook de directie nam ruimschoots de tijd om met de bisschop te praten. We hebben het bezoek afgerond met een lekkere maaltijd.

De grote levensvragen

Elk jaar in oktober roept de Beroepsvereniging van Zorgpastores alle betrokkenen op om op een creatieve manier aandacht te vragen voor de vierde pijler van zorg: zingeving, geloof en levenskunst. Els Margodt: Dit jaar was het thema: ‘De grote levensvragen’. Op moeilijke momenten in het leven stellen mensen de vraag naar de zin van hun leven, komt de waaromvraag bovendrijven, staan ze stil bij wat echt telt.

Op zulke momenten is het belangrijk om samen stil te staan bij wat mensen drijft, wat hen kracht geeft, wie hun steunpilaren zijn.

Als ziekenhuis willen wij onze patiënten, hun familie maar ook onze medewerkers daarin professioneel ondersteunen.

Spiritualiteit geeft vleugels

Elke vrijdag wordt aan patiënten gevraagd of ze bezoek wensen van iemand van hun levensovertuiging. Els Margodt: Veel patiënten gaan daar graag op in, want vooral als ze hier lang verblijven of aankijken tegen een lang herstel thuis, of al wat aan het vereenzamen waren, stellen ze een bezoekje van iemand die hen ook spiritueel kan ondersteunen enorm op prijs.

Spiritualiteit raakt immers aan ons mens-zijn en is niet iets dat zweverig is of hoog boven onze hoofden zweeft.

Veelkleurige antwoorden op veelkleurige vragen

Dit jaar hebben Els en haar collega’s het thema gevisualiseerd vanuit de invalshoek 'Veelkleurige antwoorden op veelkleurige vragen'. Concreet werden veelkleurige ballonnen en spirituele teksten en kaartjes overal in het ziekenhuis verspreid. Els Margodt: Er was keuze uit meer dan 50 kwaliteitskaartjes. Daarop stonden zinnen als: “Jij bent ZORGZAAM en dat geeft me vleugels”. Er waren ook honderd verschillende kaartjes met zinvolle teksten uit verschillende godsdiensten en levensovertuigingen zoals bv ‘Het beste moment om los te laten, is het moment waarop je de sterkste neiging voelt om dat juist niet te doen' van Deepak Chopra’.

Toeval bestaat niet

Mgr. Luc Van Looy ging ook nog langs bij een van de patiënten die bijzonder vereerd was met zijn komst. Wat bleek tijdens het gesprek? Blijkbaar hebben de Gentse bisschop en de patiënt een gezamenlijke goede vriend!

Hart onder de riem

Het bezoek van mgr. Van Looy als vertegenwoordiger van de bisschoppen in de Beroepsvereniging van Zorgpastores was een hart onder de riem voor de inspanningen die wij hier elke dag met zovele medewerkers leveren rond spiritualiteit en zingeving, blikt Els Margodt gelukkig terug op de visite.