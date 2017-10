Afgelopen dinsdag trok een 250-tal laatste- en voorlaatstejaars van een vijftal verschillende – zowel Frans- als Nederlandstalige - Brusselse scholen door de straten van de hoofdstad op ontdekkingstocht naar haar pluraliteit. Ze bezochten in kleinere groepjes zowel een synagoge, een katholieke kerk, een protestantse gebedsplaats en een evangelisch gebedscentrum, een moskee als een vrijzinnig ontmoetingscentrum en kregen er telkens deskundige uitleg van de mensen die nauw bij het betrokken gebeds- of ontmoetingshuis betrokken zijn. Daarna kwamen ze met zijn allen samen op het Muntplein voor een korte maar krachtige slotmanifestatie.

Het initiatief kwam van het Comité ‘Together in Peace’, waarin alle in België erkende erediensten en levensbeschouwingen samenwerken.

Het comité Together in Peace werd begin 2015 opgestart, in de nasleep van de aanslagen tegen het satirische weekblad Charlie Hebdo en joodse supermarkt in Parijs. Het groepeert vertegenwoordigers van alle in België erkende erediensten en levensbeschouwingen: het jodendom, de katholieke eredienst, de orthodoxe eredienst, de protestantse en evangelische erediensten, het anglicanisme, de islam en de georganiseerde vrijzinnigheid. Together in Peace organiseerde al de gelijknamige mars in Brussel in maart 2015 en het interlevensbeschouwelijke toernooi Football for Peace in Molenbeek in april 2016.

‘Together for Peace’ besteedt de concrete organisatie van die manifestaties doorgaans uit aan de gemeenschap van Sant’Egidio.

Het jongste initiatief, Bridges for Peace, droeg de uitdrukkelijke steun mee van de Brusselse staatssecretaris voor Gelijke Kansen Bianca Debaets. Zij ondersteunt sinds twee jaar ook een jaarlijkse interlevensbeschouwelijke publicatie – Glimp/Lueurs – waarmee ze aan alle Brusselaars de kans wil geven om de verschillende levensbeschouwingen beter te leren kennen. Samenleven leer je niet alleen thuis of op school, maar ook in de kerk, in de tempel, in de moskee, in de synagoge, op pleinen, in cultuurcentra en jeugdhuizen. Het initiatief van gisteren paste in dezelfde lijn: jongeren in contact brengen met de veelheid aan overtuigingen in Brussel.

Door in dialoog te treden met de andere bevorderen wij een cultuur van ‘samen-leven in respect’. Bridges for Peace

Op de slotmanifestatie spraken onder meer Brussels staatssecretaris Bianca Debaets en Sant’Egidio-voorzitster Hilde Kieboom, maar ook Mohamed El Bachiri, de man die zijn echtgenote verloor tijdens de aanslagen in Brussel en Zaventem van 22 maart 2016 en naderhand zovelen ontroerde met zijn oproep tot een 'jihad van liefde'. Jongeren mogen we niet associëren met problemen, sprak Hilde Kieboom de scholieren toe, maar veeleer met het jeugdige verlangen om samen te leven. En steden zijn bij uitstek plekken waar er samengeleefd wordt. Jullie zijn vandaag naar elkaar toegestapt om elkaar te ontmoeten en om onderlinge bruggen te leggen: ‘Bridges for Peace’.

Een merkwaardig getuigenis kwam van Rehoboth Alemayehu Belife Dadi, de in Brussel geboren dochter van protestantse ouders uit Ethiopië, net afgestudeerd aan het Imelda-Instituut en aan rechtenstudies in Gent begonnen. Vorig jaar kreeg ik de kans als ambassadeur van de dialoog op reis te gaan Israël/Palestina. Vooral die laatste dag in het Aida-kamp in Palestina is mij bijgebleven: daar maakt het niet uit wat je gelooft, het leven is er zwaar maar mensen helpen en steunen er elkaar in plaats van met elkaar te vechten omdat ze niet in hetzelfde geloven. We kunnen daar veel van leren voor het samenleven hier in Brussel.