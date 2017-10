We leven in tijden van toenemend zoeken naar identiteit. Daarbij kan religie inderdaad ontaarden in mechanismen van uitsluiting en zelfs van geweld. Maar als ze aan deze bekoring weet te weerstaan, kan de godsdienst – kan elke godsdienst! – ook een bron zijn van diepe menselijke nabijheid en de motor worden van bijzonder constructieve bijdragen aan een meer humaner samenleving. Dat is wat het colloquium, dat gisteren in de Senaat werd georganiseerd door alle in België erkende godsdiensten van België en met de actie steun van Koen Geens, als minister van Justitie verantwoordelijk voor de erkende godsdiensten en levensbeschouwingen in ons land, wilde aantonen. Het colloquium inspireerde zich voor zijn naam #Religioptimisme op woorden een groot Brits staatsman.

Een pessimist zie een moeilijkheid in elke uitdaging; een optimist en uitdaging in elke moeilijkheid. Winston Churchill

Senaatsvoorzitster Christine Defraigne heette de deelnemers welkom en bracht de verontschuldigingen over van deMens.nu en zijn Franstalige tegenhanger, het Centre d’Action Laïque, die allebei uitgenodigd waren maar verstek lieten gaan. Toch beet een vrijzinnige de spits af; gewezen rector Hervé Hasquin van de Université Libre de Belgique (ULB) legde uit dat het Franse concept van de ‘laïcité’ in geen enkele andere taal bestaat. Ons land heeft een seculier politiek systeem, betoogde Hasquin. Dat is niet volmaakt, maar we hebben geen lessen te krijgen van landen waar die ‘laïcité’ wel expliciet in de wetgeving staat. De liberale ex-senator maakt zich ook in eigen kring van niet altijd populair door niet te gaan voor een neutraliteitspreambule in de grondwet.

Onze staat moet neutraal zijn; hij is dat inmiddels grotendeels geworden, zonder dat aan de betrokken grondswetsartikelen ooit een iota werd gewijzigd. Hervé Hasquin

Ook de tweede spreker op het colloquium was tevoren senator (voor de CD&V) en rector (van de KU Leuven). Rik Torfs antwoordde in zijn bekende badinerende stijl met heel diepzinnige dingen op de vraag of een redelijk mens godsdienstig kan zijn. Deze vraag is immers recent, in vroeger tijden drong zich aan denkers allerhande eerder de omgekeerde vraag op: kan een redelijk mens wel niet godsdienstig zijn en is wie de godsdienst afwijst wel redelijk? Hebben die dan allemaal ongelijk gehad?, vroeg Torfs zich luidop af? Zowel de Perzen als de Egyptenaren, de Grieken als de Romeinen, middeleeuwse scholastici als vele Verlichtingsdenkers erkenden inderdaad twee wegen om tot de waarheid te komen: die van de Schriften en de religie enerzijds, en de rationele weg van de wetenschap anderzijds. Maar de mens is toch meer dan alleen een redelijk wezen, stelde Torfs.

Hoe interessant ook de academische inleidingen, het zijn vooral de getuigenissen vanuit de godsdiensten zelf die van het gebeuren in de Senaat een hartverwarmende dag maakten.

De zes erkende godsdiensten in ons land hadden er immers voor gekozen niet hun religieuze leiders aan het woord te laten maar wel gewone geëngageerde gelovigen, die getuigden over hoe ‘religioptimist’ ze waren en wat hun geloof voor hen betekende. (We komende morgen en overmogen op Kerknet op die verschillende getuigenissen terug.) Zowel de voorzitter, kardinaal Jozef De Kesel, en secretaris-generaal mgr. Herman Cosijns van de Bisschoppenconferentie van België als de bisschoppen Guy Harpigny van Doornik, Johan Bonny van Antwerpen, Lode Aerts van Brugge, Patrick Hoogmartens van Hasselt en Jean Kockerols van Brussel, voorzitter Philippe Markiewicz van het Centraal Israëlitisch Consistorie van België en grootrabbijn Albert Guigui, orthodox metropoliet Athenagoras, de voorzitters Steven Fuite van de Verenigde Protestantse Kerk van België (VPKB) en Geert Lorrein van de Federale Synode van Protestantse en Evangelische Kerken in België, voorzitter Jack McDonald van de anglicaanse Kerk in ons land en voorzitter Salah Echallaoui van het Executief van Moslims van België: ze waren er allemaal.