Vorige maand lanceerde Kerknet 'Zusters en broeders', een website met 39 filmpjes waarin Vlaamse religieuzen vertellen over een bijzonder moment in hun leven. Soms ontroerend, soms grappig, maar altijd uit het (religieuze) leven gegrepen. Onder meer het aangrijpende getuigenis van Hilde Stinkens werd druk bekeken.

De blog van Kolet Janssen is voor veel lezers van Kerknet een vaste wekelijkse afspraak geworden. In deze bijdrage bezingt Kolet de voordelen van bijziendheid: Een bron van inspiratie!

In Leuven opende PARCUM de deuren, een nieuw dialoogmuseum voor religie, kunst en cultuur. Sim D'Hertefelt ging kijken naar de openingstentoonstelling, die traditionele religieuze kunst confronteert met het werk van moderne kunstenaars.

Lieve Wouters trok naar de tentoonstelling Tegenwind In het Caermersklooster in Gent. Die vertelt de geschiedenis van armoede in België sinds het begin van de negentiende eeuw.

Er kwam heel wat reactie op het getuigenis van IJD-medewerkster Audrey. Zij vroeg zich op haar blog af waarom ze als gelovige zoveel kritiek en spot moet incasseren: Ik voel me niet vrij. Ik voel me eerder aangevallen omdat ik geloof.

Tertio interviewde Jan Bosschaert over een opmerkelijk project: Getekend Damiaan, een biografie van Damiaan in stripvorm. Bosschaert: Ik schrok van het leven dat pater Damiaan had, ook voor hij naar Molokai trok.

Europa is een verzameling van personen, niet van getallen of instellingen. Paus Franciscus hield een indrukwekkende toespraak tot de deelnemers aan de conferentie (Re) Thinking Europe, georganiseerd door de commissie van de bisschoppenconferenties van de Europese Unie (Comece). Hij pleitte ervoor een gemeenschap te vormen als tegengif voor cijferdenken. Lees de volledige speech.

In de aanloop naar Allerheiligen vertelden zes gelovigen over de heilige met wie ze een bijzondere band hebben. Tientallen mensen deden hetzelfde op de Facebookpagina van Kerknet.

Camillus de Lellis is niet echt een bekende heilige, maar hij inspireerde wel de oprichters van het Rode Kruis. Lees dit intrigerende verhaal dat drie eeuwen overspant.

Bisschop Johan Bonny ging op bezoek bij de terminaal zieke Nadine, en wordt verrast door haar gemoedsrust: Sterven is een valpartij, maar je wordt opgevangen.

In een andere video legt de bisschop van Antwerpen uit waarom het kruis niet zo zeer symbool is van dood, maar wel van leven.

