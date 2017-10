Een paneel met prachtige foto’s toont ‘the making of’: mensen met dementie die met verwondering en vooral veel plezier zitten te schilderen, tekenen of knutselen. Die foto’s spreken voor zich, benadrukt Nicole Deprez (foto). Zij is samen met collega Kate De Corte referente verpleegkundige dementie in woonzorgcentrum Andante in Menen.

Nicole Deprez • Veel belangrijker dan wàt ze hebben gemaakt, is het plezier dat ze eraan hebben beleefd.

Bij de zorg voor personen met dementie leggen we de focus graag op leven in het nu.

Niet morgen en ook niet gisteren. Met die foto’s hebben we dat ‘nu-moment’ weten vast te leggen.

Confronterende werkjes

Woonzorgcentrum Andante in Menen telt 188 bewoners, van wie twee derden mensen met dementie. In totaal werkten 75 bewoners mee aan de tentoonstelling, een project dat een half jaar in beslag nam. Het resulteerde in soms confronterende werkjes: impressies van een sanseveria, een herinneringsboom gemaakt van krantenpapier. Maar ook in stukken geknipte foto’s die een patiënt niet meer kon reconstrueren, of een vel papier met woorden, woorden die halverwege zijn afgebroken.

Nicole Deprez • Mensen met dementie kunnen zich maar korte tijd concentreren. Ook de fijnere motoriek blijft soms achterwege. Soms beginnen ze aan een woord of zin, maar na een paar minuten is alles weg en weten ze niet meer hoe het verder gaat.

Voor het project werd onder meer samengewerkt met leerlingen van het 7de jaar Thuis- en bejaardenzorg / zorgkundige van de Sint-Jorisschool in Menen. Zij werkten een eigen project uit rond muziek en dementie, te zien in een aparte ruimte van het woonzorgcentrum.

Nicole Deprez • De leerlingen tekenden enkele levensverhalen van mensen op en vroegen naar hun favoriete muziek – vaak is muziek ook verbonden met belangrijke momenten in iemands leven. In een aparte ruimte met 12 computers konden de bewoners luisteren naar de muziek die ze hadden gekozen, of naar de muziek van anderen. Sommigen zaten mee te bewegen of te zingen, emoties kwamen boven, tranen liepen over hun wangen.

Muziek blijft erg lang hangen bij mensen met dementie.

Chapeau voor die leerlingen ook: 17- en 18-jarigen die dit in korte tijd hebben mogelijk gemaakt.

Dementie bespreekbaar maken

Bij de opening van de expo, op vrijdag 20 oktober, begeleidden de leerlingen ook de bewoners die als eersten kwamen kijken. Wat ze zelf hadden gemaakt, wisten ze niet meer. Ook het plezier dat ze eraan beleefden, was zoek.

Nicole Deprez • Ze herkennen zichzelf wel op de foto’s, maar niet meer de momenten dat ze aan hun werkjes bezig waren.

Kunstwerkjes of muziek, het doel van het project ligt verscholen in de titel ervan: ‘Dementie in de kijker’.

Nicole Deprez • We willen in de eerste plaats dementie bespreekbaar maken en het taboe errond doorbreken. De buitenwereld heeft veel moeite met dementie, vooral met mensen met beginnende dementie. Het gaat van moeilijk naar moeilijker, of zelfs niet meer, de persoon en zijn partner voelen dat het niet meer lukt, ze schamen zich en sluiten zich af. Zo raken ze geïsoleerd.

Niet alleen een patiënt met beginnende dementie heeft hulp nodig, ook zijn omgeving.

Familie die de zware en lange fase van veranderend gedrag meemaakt en met veel vragen zit.

Voor Nicole Deprez en Kate De Corte was dit project de bevestiging van iets waarvan ze iedereen willen overtuigen: mensen met dementie kunnen nog meer dan vaak wordt gedacht. Doe verder met wat ze kunnen en blijf niet hangen in verlies.

Nicole Deprez • Het bewijst ook dat we nog veel meer moeten inzetten op die ‘nu’-momenten, momenten waarop ze gelukkig zijn of we ze gelukkig kunnen maken. Het zijn die momenten waarop ze weer mens worden en we de ziekte even kunnen vergeten. Natuurlijk verzorgen we de mensen goed, maar nog belangrijker is de warmte, het contact, de liefde… Vergeet de ziekte, onthoud de mens.’

‘Dementie in de kijker’ is nog tot 3 november te zien in de inkomhal van WZC Andante, Volkslaan 300 in Menen.