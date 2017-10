Ons Zorgnetwerk, een vereniging voor gebruikers van thuiszorg en mantelzorg die behoort tot de Ons, reageert verheugd op de steun van de regeringspartijen voor het flexibeler maken van het sociale verlof - zoals ouderschaps-, zorg- en palliatief verlof. De vereniging vraagt die flexibilisering ook uit te breiden tot mantelzorgers. Dat kan de kwaliteit van die mantelzorg ten goede komen.

Flexibiliteit komt kwaliteit ten goede

Ons Zorgnetwerk is een van de zes in Vlaanderen erkende mantelzorgverenigingen. De vereniging ijvert al lang voor flexibilisering van tijdskrediet en thematische verloven. Recent doorgevoerde wijzigingen op initiatief van minister van Werk Kris Peeters, zoals het optrekken van de duur van het tijdskrediet met zorgmotief van 36 tot 51 maanden, juichen we sterk toe, zegt Marleen Vanhees, directeur van Ons Zorgnetwerk. De verruiming van de flexibiliteit zou ook de mantelzorg ten goede komen. Denken we aan de mantelzorger van een patiënt met kanker die chemotherapie ondergaat. De noden van de patiënt zijn vaak wisselend in de tijd: bepaalde dagen dient de patiënt voor behandeling naar het ziekenhuis of is hij erg ziek of verzwakt door de behandeling. Maar op andere dagen is hij nog voldoende zelfredzaam. Ons Zorgnetwerk vindt dat mantelzorgers hun aanwezigheid beter moeten kunnen afstemmen op de noden van de persoon waarvoor zij zorg dragen.

Inbreng van de werkgevers

De mantelzorgvereniging vindt dat er ook een belangrijke rol is weggelegd voor de werkgevers. Marleen Vanhees: Zij kunnen door een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid, een goede administratieve en inhoudelijke begeleiding een belangrijk verschil maken. Weinig werkende mantelzorgers hebben zicht op wat er aan verlofstelsels mogelijk en hoe alles in zijn werk gaat. Ons Zorgnetwerk bepleit een soort contactpunt bij de werkgever waar mantelzorgers met dit soort vragen terecht kunnen, een soort mantelzorgcoach.

Bron: Ons Zorgnetwerk