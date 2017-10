Rechtstreekse eucharistieviering

H. MIS • De eucharistieviering van de 29ste zondag door het jaar komt vanuit de gemeenschapskerk Sint-Martinus uit Ganshoren. Het thema van de viering is Tegen de stroom in - Wereldmissiedag. Voorganger is pastoor-deken Johan Dobbelaere. Het kinderkoor Kleopas, aangevuld met enkele volwassenen, staat onder leiding van Katelijne Deknopper. Op het orgel speelt Paul Vandeput.

• Eucharistieviering, zondag 22 oktober 2017, 10.00u, één

De stilte als blikopener

INTERVIEW • Sara Maitland koos voor een leven in stilte. In 2010 bekeerde ze zich tot het katholicisme en verruilde ze het drukke Londen voor het platteland. Ze voelt dat de stilte haar helpt om de dingen te zien zoals ze werkelijk zijn. Maar ze ondervindt ook hoe moeilijk het is om je te isoleren van je medemens. Alicja Gescinska zocht haar op.

• Wanderlust, zondag 22 oktober 2017, 20.15u, Canvas

Lees verder: 'In stilte', een filosofie van de afzondering

Allah in Duitsland

DOCU • Achtdelige documentairereeks waarin Jan Leyers op zoek gaat naar het gezicht van de islam in Europa. Deze keer is hij in het Duitse Hamburg. Daar leeft een kleurrijke gemeenschap van moslims uit alle hoeken van de wereld. Jan is er getuige van een driedaagse koranwedstrijd, en maakt er kennis met de latere winnaar: Jafar Jafari. Jan gaat ook op zoek naar een ander deel van de moslimgemeenschap, dat zich massaal tot christen laat dopen. Zij hekelen vooral de vrouwonvriendelijkheid in de islam.

• Allah in Europa, maandag 23 oktober 2017, 21.15u, Canvas

Bargoens: de balans

INTERVIEW • Eric Goens interviewde de voorbije weken bekende Belgen die geconfronteerd werden met ingrijpende gebeurtenissen in hun leven. In deze laatste aflevering gaat hij nog eens bij iedereen langs om te horen hoe het hen intussen is vergaan.

• Bargoens, dinsdag 24 oktober 2017, 21.30u, een

Radio Gaga op Schiermonnikoog

INTERVIEW • Joris Hessels en Dominique Van Malder belanden met hun mobiele radiostudio in Schiermonnikoog, het kleinste van de vijf Nederlandse Waddeneilanden. Een kleine gemeenschap waar iedereen alles van elkaar weet. Volgende week volgt een terugblik op de voorbije drie reeksen van dit unieke programma.

• Radio Gaga, woensdag 25 oktober 2017, 21.15u, Canvas