Een doos chocolaatjes

FILM • Tom Hanks speelt de rol van de simpele Forrest Gump. Zijn lage IQ weerhoudt hem er niet van om een grote rol te spelen bij diverse belangrijke gebeurtenissen in de Amerikaanse geschiedenis. Hartverwarmende film over de ups en downs van het leven en hoe je er altijd weer het beste van kunt maken, in de film treffend verwoord met de bekende uitspraak: Het leven is als een doos chocolaatjes, je weet nooit welk je krijgt.

• Forrest Gump, zondag 29 oktober 2017, 20.35u, VTM

