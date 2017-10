Piet Raes • Beste Paul, het is erg jammer dat in jouw opvoeding de discipline het haalde op de liefde. Leven volgens Gods geboden is goed, heel goed zelfs. Maar het is de liefde die vrij maakt. Zo’n 1600 jaar geleden vertelde de heilige Augustinus (preek 23, 18) dit verhaal:

Twee mannen die graag de zon willen zien opkomen, zouden wel gek zijn om te discussiëren over waar ze precies verschijnt, over hoe je ze het best kunt zien. En dan meemaken dat het dispuut een felle ruzie wordt, zelfs een slaande ruzie waarbij ze in het vuur van het gevecht elkaar de ogen uitkrabben. Dan is er helemaal geen sprake meer van de zon te zien opstaan.

Als we God willen beschouwen, dan moeten we ons hart zuiveren, het genezen door de vrede, want:

Het elan dat ons elkaar doet beminnen, is al een geschenk van Hem naar wie we onze ogen oprichten. Augustinus

Uit dit verhaal van Augustinus besluit ik:

God liefhebben is nooit een plicht. Het is roepen ‘zie naar mij om’ en dan de zon over je leven voelen opkomen.

Geloven heeft alles te maken met liefde, want elkaar beminnen, is al een geschenk van Hem. Geloven is je bemind weten, en die liefde beantwoorden met liefde.

Beste Paul, ik bid dat ook voor jou de zon mag opgaan en dat je - ook al is het intussen oktober - eens lekker lang mag liggen zonnebaden.

Bron

Olivier Clément, Sources, les mystiques chrétiens des origines, DDB