1. Brahms (1869): Voor zij die achterblijven

Een topper en een buitenbeentje: Ein Deutsches Requiem van Johannes Brahms (1833-1897). Brahms vertrok niet van de Latijnse requiemtekst, maar maakte zelf een selectie van Duitstalige bijbelfragmenten.

Ook de insteek is anders: het is niet zozeer een requiem voor de gestorvene, dan wel voor de nabestaanden. Vandaar de eerste zin: Het enige geluk is voor mensen die verdriet hebben, want God zal hen troosten (Matteüs 5:4). De dood van Brahms vriend-componist Robert Schumann was een mogelijke aanleiding. (Fragment: Ihr habt nun Traurigkeit)