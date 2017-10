Een makkelijke beslissing was het niet, geeft Jan Wyckaert, directeur van Vredeseilanden in België, ruiterliijk. We hebben een bekende merknaam en een alternatief bedenken dat overal ter wereld uitgesproken kan worden en in geen enkele taal rare betekenissen heeft, is geen simpele opdracht. Maar na lang wikken en wegen hebben we samen met onze collega's wereldwijd beslist de sprong te wagen.

Eerste praktische reden

De eerste reden voor de naamsverandering is een praktische. Jan Wyckaert: Tot nu gebruiken we de naam Vredeseilanden alleen in België. Overal elders is dat VECO, wat staat voor Vredeseilanden Country Office. Anderstaligen krijgen 'Vredeseilanden' immers niet uitgesproken. En VECO dateert nog van de fusie tussen Vredeseilanden (VE) en Coopibo (CO) in 1997. Die dubbele naam (Vredeseilanden/VECO) schept echter vaak verwarring.

Tweede inhoudelijke reden

We zijn sinds dit jaar geen Belgische organisatie meer, maar een internationale organisatie, gaat Wyckaert verder. Vroeger werd ons werk in Afrika, Azië en Latijns-Amerika aangestuurd vanuit een hoofdkantoor in België, door Belgen dus. Nu gebeurt dat door een internationaal team. Dat klopt beter met onze waarden en sluit ook beter aan bij de realiteit. We hebben overal sterke teams met lokale mensen die in hun context zoeken naar antwoorden op dezelfde vraag: wat eten we morgen? Hoe zorgen we dat iedereen toegang heeft tot betaalbaar, kwaliteitsvol voedsel?

Lees verder onder de afbeelding.