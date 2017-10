Naar aanleiding van Missiezondag, die vandaag zondag 22 wereldwijd wordt georganiseerd, vraagt zuster Gabriella Bottani aandacht voor de inzet van vrouwelijke religieuzen in de strijd tegen de mensenhandel in Afrika, Azië, maar ook elders in de wereld. De Italiaanse zuster kwam als missionaris in de favelas in Brazilië terecht en maakte er kennis met slachtoffers van gedwongen prostitutie en dwangarbeid. Zij coördineerde eerder al de campagne Jogue a Favor da Vida (letterlijk: Spelen ten voordele van het Leven) tegen de mensenhandel naar aanleiding van het Wereldkampioenschap Voetbal in 2014 in Brazilië.

Vandaag vecht zuster Gabriella als een heuse Don Quichot, samen met het netwerk Talitha Kum dat sinds 2009 de strijd van vrouwelijke religieuzen in 81 landen wereldwijd overkoepelt, tegen de machtige misdaadbenden, corrupte politici en ambtenaren en mensenhandelaars die verantwoordelijk zijn voor mensenhandel en andere moderne vormen van slavernij. Mensenhandel is in de meeste landen illegaal. Maar de sector is heel lucratief en blijft daarom in volle expansie.

Verwijzend naar paus Franciscus zegt de voorzitster van Talitha Kum: Wij erkennen allemaal dat deze plaag zich over de hele wereld heeft uitgebreid. Maar wij beseffen niet of onvoldoende dat hij ook in eigen land, in onze stad en soms zelfs om de hoek in onze eigen buurt bestaat.

Wereldwijd zijn 40 miljoen tot mogelijks 45 miljoen mensen slachtoffer van de mensenhandel. Zr. Gabriella Bottani

De slachtoffers zijn voor ruim 70 procent vrouwen en voor 25 procent kinderen, vooral afkomstig uit arme landen. Niet zelden worden zij gedwongen tot prostitutie of goedkope arbeid in mensonwaardige omstandigheden als huispersoneel. Dit is een moderne vorm van slavernij. Dit is een nieuwe vorm van kolonialisme, maar wel een die door staten wordt geaccepteerd.

Zr. Bottani brengt hulde aan de onvermoeibare inzet van de religieuzen. In de VS zorgen vrouwelijke religieuzen ervoor dat meisjes aan fatsoenlijk werk raken en bevrijd worden van uitbuiting en mensenhandelaars. In Brazilië zetten de zusters bijvoorbeeld in op informatiecampagnes in de scholen.

De cijfers zijn beangstigend. Maar wij mogen niet vergeten dat het telkens om mensen gaat en dat het werkelijke aantal wellicht nog hoger is, omdat niet alle gevallen gerapporteerd worden. Zr. Gabriella Bottani

Bron: VID/La Stampa