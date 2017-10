7 oktober is de feestdag van Onze-Lieve-Vrouw van de Heilige Rozenkrans. De feestdag gaat terug tot de 16de eeuw. Maar het was paus Paulus VI die er in 1969 de huidige naam aan gaf. In de 19de breidde paus Leo XIII de viering uit naar de hele maand oktober, die zo Rozenkransmaand werd.

Leer de rozenkrans bidden