Leo De Weerdt is jezuïet en sinds 5 jaar hoofdaalmoezenier van het Gevangeniswezen aan Nederlandstalige kant. Begin dit jaar ging hij als aalmoezenier aan de slag in de gevangenis van Sint-Gillis. Eén van zijn belangrijkste taken: een vrijplaats creëren waarin mensen die vaak door iedereen veroordeeld zijn, in vertrouwen een luisterend oor vinden. Maar ook plaatselijke geloofsgemeenschappen kunnen op heel diverse manieren iets betekenen voor gevangenen, daarvan getuigt onder andere het unieke en originele project Tralies uit de weg.

Gevangenen zien mij, en ik zie hen. Daar gaat het om.

