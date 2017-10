Zuster Greta Coninckx, oud-leerkracht van het Imelda-Instituut in Brussel, trok van 2 tot 9 maart als begeleider met 8 christelijke en 8 islamitische jongeren naar Israël-Palestina. Bedoeling was om opnieuw wederzijds begrip te laten groeien. Hoe heeft zij de reis ervaren? Heeft het initiatief de kijk van de leerlingen en leerkrachten op de interreligieuze dialoog in Brussel veranderd?

Zuster Greta schetst een tegelijk nuchter en hoopvol beeld van een initiatief dat elke dag meer vruchten draagt. Eén ding is zeker: dialoog is pas mogelijk als je ook je eigen identiteit en wortels hebt ontdekt.