Er staan twee bomen op het pleintje voor mijn deur. Twee esdoorns. De mannen van de groendienst hebben ze op dezelfde dag geplant, ergens in het vroege voorjaar. Toen de lentezon krachtiger werd, kreeg de rechterboom blaadjes. Voorzichtig krulden ze tak voor tak open. De linkerboom ging nog even verder met zijn winterslaap en deed pas enkele weken later hetzelfde.

Nu het herfst is, zijn de blaadjes van de rechterboom een mengeling van groen, geel, oranje en rood. Een wuivend boeket als afscheid aan de zomer. De linkerboom doet alsof hij niet merkt dat de dagen korter en kouder worden. Hij ziet er nog even groen uit als in augustus.

Ook bij bomen heb je vroege en late vogels.

Exemplaren die niet kunnen wachten tot het nieuwe seizoen begint en alvast de nieuwe mode uit de kast halen. En andere die geen afscheid kunnen nemen van wat bijna voorbij is.

Mijn buren hebben een nieuw hondje. Voor de tweede keer. Vorig jaar kregen ze een pup die zo driest was dat ze hem moesten terugbrengen naar waar hij vandaan kwam. Ze konden niet aan hem wennen, en hij niet aan hen. Nu woont er een rustig klein hondje bij hen. Hij kwispelt vrolijk met zijn staartje, maar kijkt afwachtend naar het baasje om te peilen hoe enthousiast hij mag zijn. Het klikt prima met dit hondje.

Ook mensen heb je in soorten.

Uitbundige en meer ingetogen individuen. Romantische en cynische. Knorrige en zachtaardige. Voortvarende en terughoudende. Allemaal even uniek.