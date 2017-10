Lees de eerste vier afleveringen in de miniserie blogs Geloof je in God? waarin ik mijn onwaarschijnlijke zoektocht schets die begon op mijn eerste reis naar Syrië in 2009.

Het is begin september, maandagavond halfacht. Door de Lokerse velden heen zoek ik me een weg naar wat in de volksmond de verre kapel genoemd wordt. Als ik het licht binnen zie branden, leg ik de auto even stil. Wat een bijzonder moment. Eindelijk is het zover. Hier bij valavond, op slechts enkele kilometers van huis, besef ik hoe zo dadelijk eeuwen van geschiedenis en traditie nieuw leven ingeblazen zullen worden. Het opzet van de avond is simpel, een psalmenwake in de Kruiskapel.

Psalmen bidden, woord voor woord, één voor één, luidop. Zonder enige vorm van franje, enkel opgeluisterd door de stilte en het samen aanwezig zijn.

De eerste psalmenwake van de prille Laura-beweging in het Waasland is een feit. Hoe ben ik hier ook weer aanbeland?

De tijd is rijp

Het was mijn vader die me er onverwacht toe aanzette een volgende stap te doen. Hij had mijn hele zoektocht vaak met lede ogen aangekeken. Hij dacht er het zijne van, wist ik, maar toch voelde ik hoe hij mijn eigenzinnig zoeken ergens ook wel apprecieerde. Het wordt tijd dat je jezelf een goed onderkomen zoekt, klonk het nu. Je kan niet blijven rondtrekken. Enkele maanden eerder had ik hem vermoedelijk vol onbegrip aangestaard. Maar dit keer, al moest ik even slikken, kwamen zijn woorden binnen. Ik voelde dat hij gelijk had. De tijd was rijp.

Maar waar moest ik heen? In Antwerpen voelde ik me goed, omringd door vrienden in een stad waar zoveel mogelijk is en ik ook veel nieuwe mensen had leren kennen rond Syrië. Maar elke week vluchtte ik meermaals letterlijk de stad uit naar de natuur of naar kloosters of abdijen, op zoek naar stilte en verdieping. Mijn ouders hoopten dat ik weer bij hen in de buurt zou komen wonen. En hoewel mijn beste vrienden daar ook wonen en ik niets liever doe dan ronddwalen in het natuurgebied waarmee ik me zo mee verweven voel, voelde ik dat mijn weg toch elders heen leidt.

Ik moest verder durven gaan, op zoek naar een ander soort leven.

Richting Waasland

Het was geen gemakkelijke keuze die bovendien nog sterk beproefd zou worden, maar uiteindelijk trok ik naar het Waasland, naar een huisje in Waasmunster vlakbij de Roosenbergabdij. Daar kwam ik meer en meer over de vloer, met een gevarieerde en geëngageerde groep mensen uit verschillende hoeken van het land die ook al zoekend hun weg gingen. We lazen Meister Eckhart samen, maar ook ontdekten we samen met de zusters de spiritualiteit van Franciscus van Assisi. Ik leerde er de traditie van het waken in de nacht kennen met pater Benoît Standaert.

En daar voelde ik het plots weer, in alle zuiverheid. Daar, midden in de nacht, gebeurde het weer.

Het samen op weg zijn met mensen, het afdalen naar wat er diep in jezelf gebeurt als je ontwapend door een lichte vermoeidheid plots oog in oog staat met de stilte én het Woord. Een eeuwenoud Woord dat ik soms amper over mijn lippen krijg omdat het me doet huiveren, maar waar tegelijkertijd een kracht vanuit gaat die het potentieel heeft om je onherroepelijk te veranderen.

In Syrië opende het zich te midden van de woestijn, in dat Bijbelse landschap dat me hielp om me in te leven in wie Jezus geweest moet zijn. Nu gebeurde het in de naakte stilte, met enkel dat Woord. Iets in mij voelde zich thuiskomen, des te meer nog toen ik over de Laura-beweging hoorde waar monastieke waarden en praktijken aangeleerd en doorgegeven worden aan gewone mensen die met twee voeten in de wereld staan. Daar zit iets voor mij, voelde ik!

Het gaat ook om het vinden van balans, om te midden van de traditie toch ten volle in deze tijd te staan.

Misschien had ik in een ander tijdperk wel voor een religieus leven gekozen.

Maar als kind van deze tijd daagt het me uit om actief deel te nemen aan wat in onze maatschappij gebeurt, en me toch continu gevoed te weten door een eeuwenoude religieuze traditie. Eigentijdse voorbeelden als pater Paolo Dall’Oglio en pater Frans Van der Lugt hadden de weg voor mij geopend. Ze hebben me leessleutels gegeven om ook diep geïnspireerd te worden door Franciscus bijvoorbeeld, in wiens voetspoor we met een groep verbonden aan de abdij Assisi verkenden.