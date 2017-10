In het vijfde jaar verzorging (BSO) bespreken we met de leerlingen Bijbelse figuren. Per figuur krijgen ze een aantal bronnen te lezen en vragen om samen of individueel te beantwoorden.

Beginnen doen we bij Adam en Eva en de zondeval. De eerste hoofdstukken uit het boek Genesis krijgen ze als brontekst, maar het verhaal van de verbanning vertel ik doorgaans in een kort toneel. Dit voor de afwisseling, en ook omdat het geheel nogal zwaar is voor mijn leerlingen. Althans daar ging ik van uit, tot ik vorige week aangenaam verrast werd.

De vrouw en de slang

Tijdens de les stak Sara, een meisje dat pas de overstap uit het BUSO naar het reguliere onderwijs maakte, haar vinger op: Meneer, wat staat hier over de vrouw? Ze was tijdens de les zelf de brontekst gaan lezen en was daarbij op de volgende perikoop gestuit:

Jahwe God zei toen tot de slang: 'Omdat ge dit gedaan hebt, zijt gij vervloekt, onder alle tamme dieren en onder alle wilde beesten! Op uw buik zult ge kruipen en stof zult ge vreten, alle dagen van uw leven! Vijandschap sticht ik tussen u en de vrouw, tussen uw kroost en het hare. Het zal uw kop bedreigen, en gij zijn hiel!' (Genesis 3, 14-15)

Ik weet niet wat haar aandacht precies op deze vers had gevestigd, maar het was het interessantste vers met het oog op het grotere geheel. Het gaat immers niet enkel over Eva. Maar vooral over Maria en haar kroost (Jezus), die de slang (Satan) ten onder zullen brengen.

Johannes verwijst steevast naar Maria als vrouw, net zoals de vrouw waarvan sprake is in Genesis. Verder wordt in de kunst heel vaak de slang uit Genesis onder de voeten van Maria afgebeeld als verwijzing naar deze verzen.

Natuurlijk was dit niet zo eenvoudig om uit te leggen aan de klas, maar toch luisterden ze aandachtig. De nieuwgierigheid van Sara zorgde zo voor een boeiend leermoment voor de hele klas. Niet alleen omdat ze hierdoor de diepere betekenis van het Genesis verhaal en het onderling verband tussen Bijbelteksten leerden kennen.

Het leerde hen ook iets bij over het belang van de vrouw in de heilsgeschiedenis.

Als mijn leerlingen, veelal meisjes, het verhaal van de zondeval lezen, reageren ze wel eens met: Dus het is allemaal de schuld van de vrouw! Maar dit ene vers toont nu net het belang van de vrouw in de redding van de mens aan. Geen enkele mens, geboren uit een vader en een moeder, is belangrijker en meer verheven dan Maria, dé vrouw. Het was voor sommigen echt wel een positieve openbaring.

Ook voor mij was het een belangrijk leermoment.

Ik was er te snel vanuit gegaan dat delen uit het Genesisverhaal nog niet geschikt zijn voor mijn leerlingen en was daarmee voorbijgegaan aan deze erg belangrijke passage. Mooi zijn die momenten als leerkracht waarop je zelf iets leert van je leerlingen!

God, wat hou ik van mijn job!