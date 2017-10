Zie je me graag?, dat was de vraag die Sammy vaak stelde. En door die vraag ging hij meteen naar de kern van 't leven. De diepste vragen die in elke mens leven, zijn 'zie je me graag?' en 'mag ik jou graag zien?' Het is geen vraag waar we lichtzinnig kunnen op antwoorden, het vergt tijd en inspanning om eerlijk 'ja' te kunnen zeggen.

Sammy woonde 3,5 jaar in De Ark Gent. Sinds een jaartje heeft hij werk in een maatwerkbedrijf in Brugge en ook zijn vriendin, Anja, met wie hij bijna twee jaar samen is, woont in de buurt van Brugge. Het is dan ook normaal dat Sammy verhuisde naar een voorziening in Brugge om daar zijn toekomst verder uit te bouwen.

En zo is Sammy de eerste persoon met beperking van De Ark Gent die verhuist. Het afscheid vorige week was dan ook moeilijk en triestig. Elke dag vragen we ons af: zou hij goed geslapen hebben? Wat zou hij nu doen? Mist hij ons niet te veel? Wordt er goed voor hem gezorgd? We spreken vaak over hem aan tafel en liken alles wat hij op Facebook zet.

Het samenleven met mensen is niet altijd gemakkelijk, elke relatie heeft zijn ups en zijn downs, dat was met Sammy niet anders. Maar na 3,5 jaar kunnen we de vraag van Sammy heel oprecht beantwoorden. Zie je me graag? Ja, natuurlijk!

Auteur Anja T'Kindt is gemeenschapsverantwoordelijke van De Ark Gent, waar mensen met een beperking samen wonen (in een vleugel van de Oude Abdij in Drongen). Anja schrijft over het wel en wee in deze aparte leefgemeenschap.

