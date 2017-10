Ik herinner me nog heel goed het gevoel dat ik had bij de geboorte van ons eerste kind. Spontaan kwam toen een kerkliedje uit mijn kindertijd bij me op: Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, de hemel en de aarde. Ik zie me het nog staan neuriën in de ziekenhuiskamer, terwijl ik het wezentje - voor het eerst maar zeker niet voor het laatst - door mijn eigen vermoeidheid heen in slaap probeerde te sussen.

Het geloof dat hier en nu echt alles opnieuw begon, dat de aarde met ons kind een nieuwe kans kreeg, was even megalomaan als oprecht. Het was geen wens, maar een vaste overtuiging. En ik was de eerste die deze nieuwe kans kreeg. Niemand zou me nog de vlakke redenering wijsmaken dat een kind enkel het gevolg is van een zaad- en eicel die bij elkaar komen. Wat een geschenk uit de hemel!

De clip Adem van Yevgueni roept dit gevoel helemaal opnieuw op. Bekijk hem even, je krijgt er geen spijt van!

De dag dat jij de wereld en ik terug het zonlicht zag.

Ook de man in de clip ervaart de geboorte van zijn dochter als een nieuw begin, niet alleen voor haar - dat is evident - maar ook voor zichzelf. Zij bevrijdt hem uit het dal en hij vraagt haar alle wegen te sluiten naar vroeger en enkel nieuwe wegen te openen die hij nog niet kent.

De geboorte van een kind ervaren, is als Kerstmis in het klein. God kwam op dezelfde manier onder ons wonen. De lyrics van Adem doen bij mij een Bijbels lichtje branden. Ze doen me sterk denken een bekende perikoop uit Jesaja 43, 18-19: Klampt u niet vast aan wat vroeger gebeurd is en geeft niet al uw aandacht aan wat eens is geschied. Zie, iets nieuws ga Ik maken, het is al aan het kiemen, weet gij dat niet?

Er zijn best nog andere verwijzingen te vinden in de tekst en de beelden van de clip. Vind je ze? Reageer onderaan!

Lyrics Adem

Niet zomaar een meisje

Niet zomaar een man

Toen je mij kwam halen uit het dal waar ik lag

Ik zou hier willen wonen

Nu ik terug kan staan

Sluit alle wegen af naar waar ik nooit meer terug wil gaan

En adem, adem, adem voor het licht

En jaren, jaren, adem ik ook weg

Kan ik voor jou worden

Wat jij voor mij bent

Ga en toon me alle wegen die ik nog niet ken

En adem, adem, adem en ??

Adem, adem ik zet een stap vooruit

Niet zomaar een meisje

Niet zomaar een dag

De dag dat jij de wereld en ik terug het zonlicht zag

En adem, adem, adem voor het licht

Jaren, jaren adem ik ook weer

Adem, adem, adem en ??

Adem, adem, ik zet een stap vooruit