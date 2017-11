Van mei tot oktober komen vele duizenden pelgrims Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel bezoeken in de basiliek. Jong en ouder, ziek en gezond weten zich verbonden in grote solidariteit die zich uitdrukt in gebed, een voettocht, een kaarsje branden, een intentie neerschrijven. Met velen in groep of in stilte alleen. Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel blijft als een magneet mensen aantrekken.

Met grote dankbaarheid voor al die getuigenissen van menslievendheid en godsvrucht, legt het bedevaartsoord dit seizoen neer door met vele bedevaarders het genadebeeld te vergezellen met gebed, zang en kaarsen. Een uniek moment om dicht bij Maria te zijn.

389ste editie

Dit jaar trekt de jaarlijkse kaarsjesprocessie al voor de 389ste keer door het bedevaartsoord. Het is een traditie die teruggaat tot het begin van de jaren 1600 om op de zondag na Allerheiligen in het bedevaartsoord een kaarsjesprocessie te houden. Het beeldje van Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel wordt dan meegedragen in een rondgang rond de Basiliek om dan in de Mariahal mee de eucharistie te vieren.

Voorganger dit jaar is mgr. Guy Harpigny, bisschop van Doornik, en ook aartsbisschop Augustine Kasujja, de apostolische nuntius in ons land, zal aanwezig zijn.

Om 15 uur is er lof in de basiliek met aansluitend de processie, de eucharistieviering in de Mariahal en de vespers in de basiliek.