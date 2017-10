Woensdag 4 oktober is de feestdag van de heilige Franciscus van Assisi. Voor godsdienstleerkracht Eva Vromman van ASO Barnum in Roeselare altijd een goede gelegenheid om de leerlingen te laten kennismaken met deze heilige en zijn getuigenis. De jaarlijkse Franciscusdag ging deze keer gepaard met een grote actie waarbij tachtig spandoeken werden uitgehangen met de boodschap Pace e bene (Vrede en alle goeds) en het woord vrede in verschillende talen.

Onderstaand filmpje postte de school op haar Facebookpagina.

Eva Vromman: We hingen spandoeken op in het stadhuis, in de bibliotheek, de wereldwinkel, bij mensen thuis en natuurlijk ook in de Godelievekerk, waar we de dag eindigden met een bezinning. Een medewerker van Pax Christi sprak de leerlingen toe over liefdevol verzet als weg naar vrede.

Ik denk dat dit een mooi voorbeeld is van hoe we als katholieke dialoogschool naar buiten kunnen komen. Eva Vromman

We benoemen Franciscus, een belangrijke figuur uit het verleden maar zoeken naar hertaling voor vandaag. Al te vaak worden christelijke zaken niet meer benoemd maar als het niet meer benoemd wordt, dan weten we ook niet van waar het komt. Dit kan ook inspirerend werken.