Op 1 oktober sprak zuster Marie Paul Thérèse haar plechtige professie uit in de Orde van Onze-Lieve-Vrouw van de Berg Karmel. De plechtigheid in de Troostbasiliek in Vilvoorde werd voorgegaan door pater Paul Debois, provinciaal van de Vlaamse Karmelprovincie, en geconcelebreerd door Steven Wielandts, vicaris van het godgewijde leven, en een achttal paters, priesters en diaken.

Zuster Marie Paul Thérèse komt uit de Filippijnen maar is toch al 8 jaar in België. Ze kreeg haar vorming in Vilvoorde.

In 2019 viert de Karmel in Vilvoorde haar 550-jarig bestaan. Ze is daarmee de oudste nog bestaande karmelietessengemeenschap ter wereld.

De oudste karmelietessengemeenschap heeft er dus een jonge zuster bij. We kennen Paul-Thérèse al lang en zijn heel blij voor haar, zeggen Philippe Cornut en Hilde Dejonghe, een koppel dat aanleunt bij de Karmelgemeenschap. Ze is een heel blije persoon die veel lacht. En dat werkt aanstekelijk.