Vanochtend werd het skelet van een jonge vinvis de Gentse Sint-Baafskathedraal binnen gedragen. Het dier belandde twee jaar geleden in de Gentse haven op de bulbsteven van een vrachtschip en kreeg de naam Leo. Het skelet van 12 meter lang werd op de Faculteit Diergeneeskunde van de UGent voorbereid en wordt vanaf donderdag 5 oktober aan het publiek voorgesteld.

Het geraamte van de walvis staat inmiddels in de kooromgang van de kathedraal, binnen handbereik van wie eronder wandelt. In een aansluitende kranskapel komt een geluidskoepel, waar de bezoeker kan luisteren naar een gedicht dat Peter Verhelst hiervoor schreef, in afwisseling met een wetenschappelijke benadering door projectleider Marjan Doom.

200 jaar Gentse universiteit

De walvis is één van de kunstinstallaties die vanaf 5 oktober her en der in de stad te zien zijn onder de noemer ‘Out of the box’. Het gaat om objecten uit de academische collecties van de Universiteit Gent, die dit jaar 200 jaar bestaat. In het Stadsmuseum Gent loopt daarover vanaf dan de tentoonstelling Stad en universiteit. Sinds 1817.

Het project ‘Out of the box’ geldt ook als de ouverture naar de opening van het Gents Universiteitsmuseum (GUM) in 2019. Dat wordt geen museum over de geschiedenis van de universiteit, maar een overzicht van wetenschappelijk denken aan de hand van een aantal objecten.

Religieuze achtergrond

Het ophangen van walvisbeenderen in een kerk is minder uitzonderlijk dan het lijkt. Vooral in de middeleeuwen werden botten soms bewaard in kerken. Walvissen die aanspoelden op het strand, werden toen beschouwd als een voorspelling van het kwaad. De opgehangen beenderen dienden als waarschuwing. In de kerk van Santa Maria e San Donato in Venetië hangen bijvoorbeeld walvisbeenderen achter het altaar.

Dichter Peter Verhelst

De gelauwerde dichter en romancier Peter Verhelst schreef bij deze installatie een gedicht dat in de buurt van het skelet te horen zal zijn. De tekst werd in het Nederlands en het Engels ingesproken door een aantal acteurs van het NTGent. Als vandaag een walvis aanspoelt, heerst nog altijd ontzag en bewondering. Dat was voor de dichter het uitgangspunt:

Het walvisskelet is voor mij de metafoor voor dat verlangen naar iets wat groter is. Iets wat ons met ontzag en verwondering slaat. Iets wat ons verbindt.

