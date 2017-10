Paus Franciscus sprak donderdagnamiddag via een satellietverbinding live met de astronauten van het internationale ruimtestation ISS. Franciscus wilde onder meer weten hoe het is om gewichtloos te zijn en had veel belangstelling voor het teamwork van de ruimtevaarders:

Onze maatschappij is heel individualistisch, maar in het leven is het essentieel om samen te werken.

Met zijn videogesprek trad hij in het voetspoor van zijn voorganger Benedictus XVI, die in 2011 als eerste paus ooit vanuit zijn bibliotheek live in gesprek ging met ruimtevaarders. Net als toen was er ook deze keer een Italiaan lid van de bemanning.

Succesvolle samenwerking

Tijdens het twintig minuten durende gesprek informeerde Franciscus bij de 53ste bemanning van het Amerikaanse ruimtestation onder meer naar de mening van de onderzoekers over liefde als bewegende kracht van het universum en de vreugde van het astronautenleven. Hij vroeg naar voorbeelden van succesvolle samenwerking. Net voor het begin van het gesprek had hij al meteen het ijs gebroken met zijn joviale groet: Goeiemiddag, of is het goeie avond? In de ruimte weet je dat immers nooit.

Jullie zijn de vertegenwoordigers van de hele menselijke familie in dit grootse onderzoeksproject

De Italiaanse ISS-wetenschapper Paolo Nespoli reageerde op een vraag van de paus naar de positie van de mens in de ruimte dat de mens naarmate hij meer onderzoekt almaar beter beseft hoe weinig hij eigenlijk weet. Nespoli hoopt dat in de nabije toekomst ook mensen zoals de paus, theologen, filosofen, dichters of schrijvers in de ruimte kunnen reizen. ISS-commandant Randolph Bresnik vertelde aan de paus hoe je vanuit de ruimte de schepping vanuit het perspectief van God ziet: zonder grenzen en zonder conflicten. Maar tegelijk is duidelijk hoe dun en broos de atmosfeer is.

Klein glazen paleis

Francis sprak zijn bewondering uit over de samenwerking binnen de internationale onderzoeksgroep en loofde de diversiteit van het ruimteteam. Joseph Acaba getuigde hoe die samenwerking - ook met de verschillende centra in de VS, Canada, Japan en negen Europese landen - het ruimteteam sterker maakt. En Franciscus reageerde: ISS is een klein glazen paleis, hé. Jullie maken ons duidelijk dat het geheel groter is dan de som van zijn delen. De paus vroeg de astronauten ook nog om voor hem te bidden.

Bron: SIR/KNA/Kathpress.at

Bekijk het interview (in het Engels) hieronder.