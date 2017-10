Paus Franciscus is donderdag, samen met elf patriarchen en grootaartsbisschoppen van de oosterse Kerken, in de Santa Maria Maggiore in Rome voorgegaan in de jubileumviering voor de honderdste verjaardag van het Pauselijke Oriëntaalse Instituut en de Congregatie voor de Oosterse Kerken. Daarvoor bezocht hij het instituut aan de Piazza di Santa Maria Maggiore. In zijn homilie vroeg de paus aan de oosterse christenen om, ondanks alle vervolging, te blijven getuigen van het Evangelie. Hij verwees naar de aan de gang zijnde wereldoorlog die in stukjes wordt uitgevochten. Dat resulteert bij deze gemeenschap in een dramatische vervolging en een vlucht naar de diaspora. Maar de Schiften leren dat God zijn zonen die lijden en de rechtvaardigen niet vergeet.

Het Pauselijke Oriëntaalse Instituut werd in 1922 door paus Benedictus XV gesticht ter ondersteuning van de christenen in het Oosten. Het instituut wordt net als de Gregoriaanse Universiteit en het Pauselijk Bijbelinstituut geleid door de jezuïeten. De academici en priesterkandidaten die er verblijven en studeren, zijn afkomstig uit Syrië, Irak, Egypte, Turkije, Libanon, Jordanië, maar ook uit Oekraïene, Armenië, Ethiopië en Eritrea.

Steun voor de christenen in het Oosten

In een afzonderlijke boodschap aan het instituut schrijft paus Franciscus dat de context, sinds de oprichting van het instituut in 1922, grondig veranderd is. De ineenstorting van totalitaire regimes heeft helaas niet belet dat het internationale terrorisme en de vervolging zich konden verspreiden en de diaspora zich bleef uitbreiden. Het instituut moet zijn academische traditie handhaven en de oosterse christenen helpen om hun eigen geloof te versterken en te consolideren te midden van de verschrikkelijke uitdagingen waarmee zij worden geconfronteerd. Toekomstige priesters spoorde hij aan tot grote liefde voor hun tradities en hun ritus.

Bron: I.Media