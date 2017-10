63ste abt van Orval

Toen Lode Van Hecke voor de eerste keer in Orval terechtkwam, wist hij dat dit de plek was waar hij thuishoorde. Na 40 jaar blijft hij het een magische plek vinden. Iedere dag kan hij vol verwondering staan over de gebouwen, de geschiedenis, de natuur.

Hier heeft men eigenlijk alleen maar gebeden, eeuwenlang. Het gebed kleeft als het ware in de muren. Lode Van Hecke

Tien jaar geleden werd Lode Van Hecke abt van Orval. Hij is de 63ste abt sinds de stichting van de abdij in 1132. Hij is verantwoordelijk voor de zakelijke leiding van de kaasmakerij en brouwerij van Orval en daarnaast is hij uiteraard de religieuze leider van de monnikengemeenschap. Cisterciënzers staan bekend als strenge orde: ze hebben vijf gebedstijden per dag tussen 5 uur ’s ochtends en 8 uur ’s avonds. In Orval zijn ze nu met vijftien monniken van acht nationaliteiten, de jongste is 28 jaar, de oudste 88.