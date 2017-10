De aartsbisschoppen van 39 anglicaanse kerkprovincies wereldwijd, die samen 78 miljoen anglicaanse gelovigen vertegenwoordigen, komen vanaf morgen maandag 2 oktober in het Lambethpaleis in Canterbury voor overleg samen. Zestien kerkleiders wonen voor het eerst dergelijk, belangrijk anglicaans overleg bij. Dat zorgt voor nieuwe energie en opwinding, maar ongetwijfeld ook felle debatten, vermoedt aartsbisschop Justin Welby van Canterbury.

Het is het eerste anglicaanse topoverleg sinds januari 2016. Ondanks de afzegging van de aartsbisschoppen van Nigeria en Uganda, Nicholas Okoh en Stanley Ntagali, is aartsbisschop Welby, de geestelijke leider van de anglicanen wereldwijd, gematigd optimistisch. Ondanks de verschillen blijven wij dezelfde weg bewandelen. Maar ik kan natuurlijk niet optreden als iemand besluit om de kamer te verlaten.

Nicholas Okoh en Stanley Ntagali kondigden eerder al aan dat zij niet deelnemen. Zij blijven weg uit protest tegen de naar hun smaak te liberale koers van de anglicaanse en episcopaalse Kerken, die vrouwen en homoseksuele priesters tot bisschop wijden en homoseksuele relaties kerkelijk inzegenen. De secretaris van de Anglican Communion, de uit Nigeria stammende aartsbisschop Josiah Idowu-Fearon, wijst hun beslissing af. Hij onderstreept dat er eerder overeengekomen was om hetzelfde pad te blijven bewandelen, met respect voor eenieders eigenheid. Zo werd destijds een schisma binnen de anglicaanse Kerk vermeden.

De episcopaalse Kerk (de anglicaanse Kerk in de VS) blijft noodgedwongen weg. Zij is nog tot 2019 wegens haar liberale koers, met onder meer de wijding van een openlijk homoseksuele bisschop, uit de anglicaanse wereldgemeenschap gesloten.

Bron: Christian Today/Kathpress.at