Een groep zusters die het onrustige Burundi zijn ontvlucht, vestigen zich morgen 8 oktober, de eerste zondag na het feest van de Heilige Franciscus, officieel in het heiligdom van Cornillon. Het heiligdom is toegewijd aan de Belgische mystica en heilige Juliana van Cornillon (ca. 1192 – 1258) die met haar grote godsvrucht en visioenen over het Heilig Sacrament de basis legde voor het ontstaan van Sacramentsdag. Dankzij de komst van de zusters is het heiligdom opnieuw permanent toegankelijk. Bisschop Jean-Delville van Luik gaat voor in de eucharistieviering van zondagmiddag om 15 uur.

De Arme Klaren die zich nu in het heiligdom vestigen, zijn afkomstig uit Bujumbura (Burundi). Zij leefden er in een klooster dat in 1962 door de Luikse clarissen Maria Agnès Baré en Mère Marie-Françoise Wagelmans, samen met de jonge Burundese zuster Claire-Marie werd opgericht. Door de onrust in het land moesten de Burundese kloosterzusters hun land in 2002 verlaten. Ze verhuisden toen naar het clarissenklooster in Hannuit, maar vestigen zich nu in Luik. Van daaruit zullen zij ook de productie van wafels, waarvoor deze clarissen bekend zijn, voortzetten. Zij nemen er ook het beheer van het gastenverblijf over. Het biedt enkele bedden aan voor mensen die op retraite komen en pelgrims op weg naar Santiago de Compostela. De zusters sluiten niet uit dat zij in de toekomst hun activiteiten nog zullen uitbreiden.

Bron: Infocatho.be