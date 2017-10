Mgr. Frans Wiertz, de 74-jarige bisschop van het Nederlandse Roermond, kondigt in een brief aan alle gelovigen in zijn bisdom aan dat hij met ingang van 2 december 2017 zijn taken als bisschop van Roermond neerlegt. De brief wordt dit weekend in alle parochiekerken in Nederlands-Limburg voorgelezen of op een andere wijze gepubliceerd.

In de rooms-katholieke Kerk worden bisschoppen geacht om bij het bereiken van hun 75ste levensjaar hun ontslag aan de paus aan te bieden. Mgr. Wiertz hoopt op 2 december deze leeftijd te bereiken. Om die reden heeft hij enkele maanden geleden zijn ontslag aan paus Franciscus aangeboden en intussen ook een positieve reactie van hem ontvangen.

Waarnemend bestuurder

In zijn ontslagbrief heeft mgr. Wiertz paus Franciscus verzocht om hem na 2 december niet tot administrator (tijdelijk bestuurder) van het bisdom Roermond te benoemen. In verband met zijn sterk verminderde gezichtsvermogen acht de bisschop zich niet meer in staat om het bisdom te besturen. Mgr. Wiertz lijdt al enige tijd aan de oogziekte macula degeneratie, wat hem ernstig belemmert in de uitoefening van zijn taak. Dit betekent dat de bisschop op 2 december al zijn bisschoppelijke activiteiten beëindigt.

Kapittel

Het kerkelijk recht biedt in canon 412 en 413 een bisschop die verhinderd is zijn pastorale taak in zijn bisdom te vervullen, de mogelijkheid om het kapittel een waarnemend bestuurder te laten aanwijzen. Dit zal op korte termijn gebeuren. Het kapittel is het belangrijkste adviesorgaan van de bisschop en bestaat uit twaalf priesters van het bisdom Roermond. De waarnemende bestuurder zal in naam van mgr. Wiertz het bisdom Roermond besturen, totdat een nieuwe bisschop is benoemd en kan aantreden.

Dankbaar

In de afscheidsbrief spreekt Mgr. Wiertz zijn grote dank uit voor iedereen die hem de afgelopen vierentwintig jaar in daad en gebed ondersteund heeft. Ik heb het ambt van bisschop met grote vreugde mogen vervullen.

Er zijn zeker moeilijke perioden geweest, maar ik mag in grote dankbaarheid terugzien op de bijna kwart eeuw dat ik uw bisschop mocht zijn en met u door de tijd mocht trekken.

Het zijn gelukkige jaren geweest, aldus bisschop Wiertz in zijn afscheidsbrief. In de brief vraagt hij ook vergeving aan degenen die zich door zijn toedoen gekwetst hebben gevoeld. De bisschop eindigt zijn brief met de woorden:

Het ga u allen goed. Adieu, adieë, tot bij God. Mgr. Frans Wiertz

Afscheid

Op zaterdag 9 december is er om 10.30 uur in de Sint-Christoffelkathedraal in Roermond een feestelijke dankviering. Aansluitend vindt een receptie plaats in Theaterhotel De Oranjerie in Roermond. Na zijn terugtreden gaat bisschop Wiertz in Maastricht wonen.