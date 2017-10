Inspireren

Broeder Luc Lemmens: Still zoekt vanuit een open houding en via persoonlijke beleving hoe mensen vandaag tot vormen van verstilling, engagement en verbinding komen. Of dat nu een bekende Vlaming, een kunstenaar, een religieus of een bedrijfsleider is. We willen mensen zo inspireren rond de thema’s die altijd al centraal staan in het leven van mij en mijn medebroeders.

In het eerste nummer komen onderwerpen aan bod zoals de nieuwe inkleding van oude rituelen (met ook de babyborrel, die steeds vaker de plaats van het doopsel inneemt), het sociaal restaurant of de herbestemming van een barokkerk in Gent. Radiopresentatrice Heidi Lenaerts getuigt hoe zij omgaat met chronische artritis en toch haar levenslust niet verliest. Drie kunstenaars hebben voor dit eerste nummer in hun eigen stijl een werk gemaakt rond elk van de drie centrale thema’s. Zij geven daarover ook toelichting.