Op 10 oktober, Internationale Dag voor de Geestelijke Gezondheid, reikten Museum Dr. Guislain en Janssen Research & Development, LLC de Dr. Guislain Breaking the Chains of Stigma Award 2017 uit aan Dr. Sotheara Chhim. Hij zet zich in voor de ontwikkeling van diensten voor geestelijke gezondheidszorg in Cambodja, gebaseerd op wetenschappelijke therapeutische benaderingen.

Taboe doorbreken

Dr. Chhim is uitvoerend directeur en senior consultant-psychiater van de Transcultural Psychosocial Organization (TPO) Cambodja. Het is de grootste niet-gouvernementele organisatie (ngo) in het land op het gebied van geestelijke gezondheidszorg en psychosociale ondersteuning.

Onder zijn leiding kwamen programma's die het taboe rond psychosociale problematiek en geestelijke gezondheid in grote delen van Cambodja doorbreken.

Zijn organisatie biedt therapie, behandelingen en gespecialiseerde diensten aan voor gevangenen, slachtoffers van gendergerelateerd geweld en overlevenden van foltering. Al ruim 220.000 patiënten en gezinnen werden geholpen dankzij het werk van dr. Chhim en zijn team.

Ook op het platteland

In 2015 richtte dr. Chhim Operation Unchain op, een initiatief ten voordele van de arme plattelandsgemeenschappen in Cambodja. In die dorpen is er vaak weinig begrip voor psychische problemen. Er zijn geen middelen voor geestelijke gezondheidszorg en behandelingen zijn onbestaande. Geesteszieken worden er opgesloten of aan de ketting gelegd.

Operation Unchain zorgt ervoor dat deze patiënten behandeld kunnen worden en geeft de gezinnen en gemeenschappen informatie over geestelijke gezondheid, waardoor ze hun houding tegenover psychisch zieke personen bijstellen. Het initiatief geeft patiënten ook de kans om een productief leven te leiden. Sinds de start van het project werden 68 patiënten behandeld in 62 gemeenschappen.

Deze mensen hadden lange periodes (2 tot 20 jaar) opgesloten of geketend doorgebracht.

Ik was getuige van de nasleep van het regime van de Rode Khmer en van het gebrek aan geestelijke gezondheidszorg. Ik besloot anderen te helpen door een van de eerste psychiaters in Cambodja te worden. Van die roeping heb ik mijn levensdoel gemaakt, zegt dr. Sotheara Chhim.

Het Dr. Guislain Award-programma is een gezamenlijk project van Museum Dr. Guislain en Janssen Research & Development, LLC. De winnaar mag een geldprijs van 50.000 dollar in ontvangst nemen. Dit bedrag moet worden gebruikt voor projecten die tot doel hebben het maatschappelijke stigma rond geestelijke gezondheid te verminderen.