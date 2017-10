De Vlaamse regering maakt 200.000 euro vrij voor hulpverlening aan de compleet aan hun lot overgelaten Rohingya door het Rode Kruis Vlaanderen. Ook Caritas International stelt 350.000 euro ter beschikking voor onmiddelijke noodhulp aan de islamtische bevolkingsgroep, die in het niemandsland tussen Bangladesch en Myanmar op een mensonwaardige manier moet zien te overleven. Nog eens minstens 100.000 Rohingya in Myanmar wachten tot ze de gelegenheid krijgen om te vluchten, bevestigen specialisten van Caritas Internnational ter plaatse. De VN schatten dat er intussen om en bij de 700.000 mensen in de regio op de vlucht zijn. Goed 60 procent daarvan zijn kinderen.

De steun is in eerste instantie bestemd voor noodhulp, maar ook voor onderdak, watervoorziening en sanitaire installaties. Peter Seidel, Caritas Duitsland

Drama kan nog jaren aanslepen

Hulp is dringend noodzakelijk om een catastrofe te vermijden, zegt Peter Seidel, die pas uit Bangladesch is teruggekeerd. De eerste vluchtelingenkampen ontstonden al in de jaren 1990. Maar die kampen hebben vandaag onvoorstelbare proporties aangenomen. De hulpverlening gebeurt in nauwe samenwerking en onder coördinatie van de VN. Sinds enkele dagen verdelen wij aan 10.000 gezinnen voedsel en kookmateriaal. Het is ook van essentieel belang om de hygiënische omstandigheden te verbeteren. De kans is reëel dat dit vluchtelingendrama nog jaren blijft aanslepen, ondanks de goede wil van Bangladesch. Wij moeten ons instellen op hulpverlening op langere termijn.

Vlaamse steun voor 3.000 gezinnen

Minister-president Geert Bourgeois liet dondersdag weten dat ook de Vlaamse regering een subsidie van 200.000 euro aan het Rode Kruis Vlaanderen toekent voor de hulpverlening. Een van de belangrijkste humanitaire prioriteiten is toegang tot veilig water en sanitair voor nieuw aangekomen vluchtelingen, zegt Bourgeois. Met deze Vlaamse bijdrage biedt het Rode Kruis steun aan 3.000 gevluchte gezinnen (ca. 15.000 personen) in Bangladesh. Die gezinnen worden geholpen met essentiële noodhulpgoederen zoals jerrycans, emmers en hygiënekits.

Bron: Vlaamse Regering/Caritas International